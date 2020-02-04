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تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في السعودية

الثلاثاء 04 فبراير 2020 08:44 م بتوقيت مسقط

تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في السعودية

الرياض- الوكالات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في إحدى مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

وأشار أبا الخيل أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مذكراً بأن هذه النوع من الفيروس تم تسجيله في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليه، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأوضح أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.

وشدد المتحدث الرسمي، على جميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

الكلمات المفتاحية
#فيروس #إصابة #الطيور #السعودية #مرض #عدوى

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