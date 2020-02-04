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البوسعيدي يترأس وفدا من السلطنة لحضور معرض الدفاع الدولي في الهند

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:54 م بتوقيت مسقط

البوسعيدي يترأس وفدا من السلطنة لحضور معرض الدفاع الدولي في الهند

 

مسقط- الرؤية

غادر معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، متوجهاً إلى جمهورية الهند لتلبية دعوة رسمية من معالي راجناث سنج وزير الدفاع بجمهورية الهند الصديقة لحضور معرض الدفاع الدولي الحادي عشر لأنظمة الدفاع والأمن الداخلي (DEFEXPO-INDIA2020).

 

 وكان في وداع معاليه لدى مُغادرته قاعدة السيب الجوية الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفير جمهورية الهند المعين لدى السلطنة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.

 

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