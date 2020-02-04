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انطلاق دورة "صحافة الموبايل" في "جمعية الصحفيين" بالتعاون مع "الجزيرة"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:50 م بتوقيت مسقط

انطلاق دورة "صحافة الموبايل" في "جمعية الصحفيين" بالتعاون مع "الجزيرة"

 

مسقط- الرؤية

تُقيم جمعية الصحفيين العُمانية بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام الأحد المُقبل (9 فبراير) دورة تدريبية حول الإعلام الإلكتروني "صحافة الموبايل".

وتعقد الدورة التي تستمر  لمدة ثلاثة أيّام بمقر الجمعية بمرتفعات المطار بحضور 34 مشاركًا من مختلف الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة وعدد من طلبة كلية البيان وكلية العلوم التطبيقية بنزوى.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين كيفية كتابة الأخبار والتصوير والمونتاج باستخدام الهاتف وتطوير مفهومه في عصر شبكات التواصل.

وتستعرض الدورة التي يقدمها الأستاذ سمير النمري من معهد الجزيرة للإعلام والمحاضر أحمد الحوسني  كيفية الكتابة عبر الإنترنت والصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة.

وتهدف جمعية الصحفيين من خلال تنظيم هذه الدورة إلى منح الصحفيين في السلطنة فرصة لزيادة مهاراتهم في مجال الإعلام الإلكتروني والاستخدامات الخاصة به.

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