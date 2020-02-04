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في المختبر المركزي للصحة الحيوانية

ندوة حول الاتجاهات الحديثة للتحصين من الأمراض الفيروسية بالسلطنة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:41 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

استضاف المختبر المركزي للصحة الحيوانية بسعال أمس ندوة علمية حول البرامج الحديثة لاستخدام اللقاحات الفعالة لتحصين المجترات بالسلطنة. وأقيمت الندوة برعاية مشتركة من وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركة أبو علي المدني للتجارة AMVET. واستضافت خبراء في مجال تصنيع اللقاحات من مؤسسة ARRIAH  وهي مؤسسة تابعة لوزارة الزراعة الروسية ومتخصصة في إنتاج اللقاحات وتشخيص الأمراض ومعتمدة من مؤسسة الأغذية والزراعة(FAO)  والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) .

وناقشت المحاضرة الأولى التي قدمها الدكتور Dr. Dmitriy Mikhalishin ويعمل مديرا لمعمل إنتاج وتشخيص الحمى القلاعية FMD، عترات الحمى القلاعية التي ظهرت في منطقة الخليج العربي في الأعوام الخمس الأخيرة وكيفية التعامل مع هذه الأوبئة. كما تناولت  المحاضرة أنواع عترات الحمى القلاعية وكيف يمكن للتحصين المقترح أن يسهم في منع انتشار المرض في السلطنة، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول التي عانت من مشكلة الحمى القلاعية وكيف نجحت هذه الدول في تحجيم مخاطر الأوبئة وكيف يمكن للسلطنة أن تستفيد من هذه الخبرات للتحكم في الحمى القلاعية.

وأبدت مؤسسة ARRIAH استعدادها لتشخيص عترات الحمى القلاعية بالسلطنة، وتصنيع تحصين متوافق إلى حد كبير مع العترات وتحت العترات التي يتم عزلها وتشخيصها. كما عرضت المؤسسة مساعدة مختبرات السلطنة في عمل مسح للمرض وتقديم العون الفني الكامل لوزارة الزراعة والثروة السمكية في هذا الشأن.

وقدم المحاضرة الثانية Dr. ALEKSANDR KONONOV ويعمل مديرا لقسم تشخيص ومقاومة المجترات حول مرض طاعون المجترات الصغيرة(PPR)  وانتشاره في منطقة الخليج وكيفية الوقاية منه. وامتد الحديث ليشمل جدري الأغنام والماعز   (Sheep and goat Pox)  وهي من الأمراض الهامة التي تصيب الحيوانات في السلطنة؛ إلى جانب مرض التهاب الجلد العقدي (Lumpy Skin Disease)  في الأبقار الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين.

وحضر الندوة العديد من الأطباء البيطريين والمتخصصين العاملين بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة، وناقشوا المحاضرين حول إمكانية مساهمة مؤسسة ARRIAH في التحكم في انتشار الأمراض الفيروسية التي تصيب المجترات في السلطنة؛ وبحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة ARRIAH في مقاومة الأمراض البيطرية وتشخيصها وتدريب الأطباء البيطريين على مكافحتها.

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