البنك الأهلي يحافظ على وتيرة النمو بأكثر من 31 مليون ريال صافي أرباح

مسقط - الرؤية

حافظَ البنكُ الأهلي على وتيرة نمو أرباحه، مُحقِّقا ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 7.7% لتبلغ 31.01 مليون ريال، مقارنة مع الأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من العام 2018م، والبالغة 28.79 مليون ريال، وذلك بحسب النتائج المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وسجَّلت إيرادات التشغيل في البنك ارتفاعا بنسبة 12.2% لتبلغ 69.75 مليون ريال، مقارنة مع 62.15 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.. على الرَّغم من ارتفاع تكاليف التشغيل -والتي بلغت 27.65 مليون ريال- ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل على 39.6%، والتي تعتبر الأفضل بين المؤسسات المالية في السلطنة.

وقال سعيد الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: يُواصل البنك مسيرته الحافلة التي امتدَّت على مدى 12عاما في السلطنة، مُحقِّقاً نموًّا مستدامًا على صعيد المؤشرات المالية الرئيسية، ويتَّضح ذلك من خلال المؤشرات المالية للفترة المنتهية حتى 31 ديسمبر 2019؛ حيث سجَّل ارتفاعاً في إجمالي أصول البنك بلغت 10.0% لتصل قيمتها الإجمالية الى 2,518.5 مليون ريال.

وأكد الحاتمي التزام البنك بإستراتيجية النمو الثابت، والحفاظ على التميز الذي حققه خلال الفترة الماضية، والارتقاء بتعاملاته مع الجميع، موضحاً أنَّ البنك سيواصل توسيع شبكة فروعه للبنك الأهلي وللأهلي الإسلامي على حدٍّ سواء في أرجاء السلطنة، ليُوَاكب المتطلبات المتغيرة في السوق لتوفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العُملاء.

وتعكسُ النتائج المالية للبنك الأهلي النمو الذي يشهده البنك ليصبح الأسرع نموا في السلطنة، فضلاً عن كونها خطوة إضافية نحو تحقيق البنك لرؤيته، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بالسلطنة، تعد النتائج والنمو الذي شهده هذا القطاع الحيوي في العام 2019 دليلًا واضحًا على المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وشهدَ البنكُ -بنهاية 2019- ارتفاعًا في ودائع العُملاء بلغت نسبته 3.0% لتبلغ 1,711.7 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 389.2 مليون ريال مقارنة مع 359.0 مليون ريال بنهاية ديسمبر من العام 2018. وارتفع صافي القروض والتمويل بنسبة 9.9% ليصل إلى 2,055.0 مليون ريال.

وعلى الرغم من زيادة القروض والتمويل، تمكَّن البنك من الحفاظ على معدل القروض المتعثرة بنسبة 1.74%، وذلك بفضل الإدارة الحذرة للبنك، حيث يعتبر هذا المعدل الأفضل بين أقرانه.

وفي إطار الجهود المبذولة لكي يُصبح البنك قريباً من عملائه في مختلف أنحاء السلطنة، افتتح البنك الأهلي خلال العام 2019 ثلاثة أفرع (فرعين تقليديين وفرعًّا إسلاميًّا). كما أعاد البنك تدشين الهوية الجديدة للنافذة الإسلامية "الأهلي الإسلامي"؛ بهدف أن تكون الجهة الرائدة من حيث الالتزام بقيم ومبادئ الصيرفة الإسلامية.

ودشَّن البنك مشروع الجوائز المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية "قطاف". ودشن البنك الأهلي كذلك بطاقات الائتمان والخصم المباشر عن بعد، لتلبية احتياجات الحياة العصرية للعملاء، كما أطلقَ البنك برنامجه الجديد "مكآفات الاهلي" لحاملي البطاقات.

واستطاع البنك خلال العام تحقيق العديد من الإنجازات والجوائز المرموقة؛ حيث حصل على جائزة "التميز في حلول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" من مجلة عالم الاقتصاد والأعمال؛ تقديراً للجهود التي يقوم بها البنك في دعم القطاع الحيوي المهم. كما جرى اختيار البنك من بين أفضل 20 شركة من حيث الأداء من قبل مجلة عمان إيكونوميك ريفيو؛ تقديرا للأداء المالي المتميز من جانب البنك، وتمكنه من تحقيق تطلعات عملائه وأكثر.

وحصد البنك الأهلي جائزة أفضل شركة من حيث الأداء، وفق مسح أجرته مجلة عالم الاقتصاد والأعمال في فئة الشركات الكبيرة؛ من حيث رأس المال، وهو ما يعزز مكانة البنك؛ باعتباره واحدا من أسرع البنوك نمواً في سلطنة عمان. كما تمَّ اختيار البنك الأهلي للسنة العاشرة على التوالي "أفضل بنك في سلطنة عمان" في فئة جوائز المؤسسات المالية والمصرفية في العام 2019. وفاز كذلك بجائزة "جودة الإفصاح للعام 2019 من قبل سوق مسقط للأوراق المالية".

وانطلاقا من إستراتيجية البنك، والتزامه بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، أسهم في دعم عدد من الأحداث والمبادرات؛ منها دعم منتدى الأبحاث الاقتصادية في جامعة السلطان قابوس؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة للمساهمة بفاعلية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق الرؤية الجديدة (عمان 2040)، أما في إطار الجهود المبذولة لرعاية الموهوبين من الشباب، فدخل البنك في شراكة في النسخة السادسة لمبادرة "Y Portrait by A Nation"، كما قدم البنك الأهلي دعمه لمبادرة "فك كربة"، وهي المبادرة التي ترعاها جمعية المحامين العمانية.

وانطلاقا من رؤية البنك بأن تكون مؤسسة خدمية عالية الريادة، وقع البنك الأهلي مذكرة تفاهم مع شركة الأصول للتطوير العقاري، والتي تتيح لعملاء البنك الحصول على قروض إسكانية لامتلاك وشراء عقار في مشروعها القادم "لؤلؤة مسقط"، الواقع في منطقة تلال مسقط.

كما وقَّع البنك اتفاقا مع الخطوط الجوية القطرية كأحدث شريك في برنامج نقاط اللؤلؤ للبطاقات الائتمانية، تماشيًا مع التزام البنك بتقديم امتيازات وخدمات حصرية لعملائه وإثراء تجربة حاملي البطاقات، وكذلك مع الاتحاد للطيران -الناقل الوطني لدولة الإمارات- كأحدث شريك لعروض البطاقات؛ وذلك تماشيا مع التزام البنك بتقديم امتيازات وخدمات حصرية لعملائه وإثراء تجربة حاملي البطاقات.

ورعى المؤتمر الدولي "دول مجلس التعاون الخليجي في خضم التغييرات العالمية - استجابة للنظام الاقتصادي الجديد"، الذي نظَّمته جامعة السلطان قابوس -ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية.

وتماشيا مع رؤية البنك المركزي العماني لإنشاء مركز وطني فعَّال للبيانات والمعلومات المالية للعملاء، وقع البنك الأهلي اتفاقية عضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وهو المركز الذي يوفر أحدث المعلومات والتقارير حول السلوك الائتماني للمقترضين.