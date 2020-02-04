"عمان العربي" يكافئ عملاءه بدخول مجاني إلى صالة مجان

مسقط - الرؤية

وقَّع بنك عُمان العربي اتفاقية مع صالة مجان لكبار الشخصيات في مطار مسقط الدولي، وتسهِّل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لعملاء البنك من حاملي حسابات الفئة البلاتينية أو إيليت الدخول للصالة مجانًا. وتعدُّ صالة مجان -التي تم افتتاحها مؤخراً- أحدث صالة في مطار مسقط الدولي.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي للبنك، ووقَّع الاتفاقية من جانب البنك، رشاد بن جعفر الشيخ رئيس إدارة التجزئة المصرفية للأفراد بالوكالة، فيما مثَّل مطارات عمان المهندس نايف بن علي العبري المدير التنفيذي للشركة العُمانية للمناولة الأرضية.

وقال رشاد الشيخ: يفخر بنك عمان العربي بتقديم خدمات متجددة ترقى لتطلعات عملائه، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من ركائزه الأساسية. وستعزز الاتفاقية مع مطارات عمان مستوى الخدمات عالية الجودة التي نقدمها لضمان تجربة عملاء لا مثيل لها لجميع حاملي بطاقاتنا. ونشجِّع عملاءنا من حملة البطاقات البلاتينية وإيليت على الاستفادة من خدمات صالة مجان للاستمتاع بتجربة مريحة ومميزة أثناء سفرهم.

ويُمكن لعملاء البنك إظهار بطاقاتهم في صالة الاستقبال ليستفيدوا من الدخول المجاني، وبالنسبة لحاملي البطاقات البلاتينية يكون الدخول حصريًّا لحامل البطاقة فقط، في حين أن حاملي بطاقات إيليت يكون الدخول لحامل البطاقة ولمرافق له أيضًا.

من جانبه، قال المهندس نايف العبري: سعداء بالتعاون مع بنك عُمان العربي لتسهيل استفادة عملاء البنك من الخدمات المتنوعة التي نقدمها في مطار مسقط الدولي. ونحن على ثقة بأنَّ هذه الشراكة ستعزز من رضا هؤلاء، وتضمن تجربة سفر استثنائية للجميع. ونتطلَّع لأن نكون جزءًا من مبادرات مماثلة مع البنك في المستقبل لتعزيز جاذبية عمان كوجهة سفر مفضلة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغِّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكاتب تمثيلية، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حدٍّ سواء.