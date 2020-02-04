الثلاثاء, 04 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

في مطار مسقط الدولي

"عمان العربي" يكافئ عملاءه بدخول مجاني إلى صالة مجان

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:35 م بتوقيت مسقط

"عمان العربي" يكافئ عملاءه بدخول مجاني إلى صالة مجان

 

مسقط - الرؤية

وقَّع بنك عُمان العربي اتفاقية مع صالة مجان لكبار الشخصيات في مطار مسقط الدولي، وتسهِّل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لعملاء البنك من حاملي حسابات الفئة البلاتينية أو إيليت الدخول للصالة مجانًا. وتعدُّ صالة مجان -التي تم افتتاحها مؤخراً- أحدث صالة في مطار مسقط الدولي.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي للبنك، ووقَّع الاتفاقية من جانب البنك، رشاد بن جعفر الشيخ رئيس إدارة التجزئة المصرفية للأفراد بالوكالة، فيما مثَّل مطارات عمان المهندس نايف بن علي العبري المدير التنفيذي للشركة العُمانية للمناولة الأرضية.

وقال رشاد الشيخ: يفخر بنك عمان العربي بتقديم خدمات متجددة ترقى لتطلعات عملائه، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من ركائزه الأساسية. وستعزز الاتفاقية مع مطارات عمان مستوى الخدمات عالية الجودة التي نقدمها لضمان تجربة عملاء لا مثيل لها لجميع حاملي بطاقاتنا. ونشجِّع عملاءنا من حملة البطاقات البلاتينية وإيليت على الاستفادة من خدمات صالة مجان للاستمتاع بتجربة مريحة ومميزة أثناء سفرهم.

ويُمكن لعملاء البنك إظهار بطاقاتهم في صالة الاستقبال ليستفيدوا من الدخول المجاني، وبالنسبة لحاملي البطاقات البلاتينية يكون الدخول حصريًّا لحامل البطاقة فقط، في حين أن حاملي بطاقات إيليت يكون الدخول لحامل البطاقة ولمرافق له أيضًا.

من جانبه، قال المهندس نايف العبري: سعداء بالتعاون مع بنك عُمان العربي لتسهيل استفادة عملاء البنك من الخدمات المتنوعة التي نقدمها في مطار مسقط الدولي. ونحن على ثقة بأنَّ هذه الشراكة ستعزز من رضا هؤلاء، وتضمن تجربة سفر استثنائية للجميع. ونتطلَّع لأن نكون جزءًا من مبادرات مماثلة مع البنك في المستقبل لتعزيز جاذبية عمان كوجهة سفر مفضلة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغِّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكاتب تمثيلية، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة  الصرف الآلي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حدٍّ سواء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 ديسمبر 2019

البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ 155 ألف ريال عُماني

المزيد

17 أبريل 2019

البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ 155,000 ريال عُماني جوائز

المزيد

16 مايو 2018

البنك الوطني يكافئ عملاءه بحملة "هدايا نقدية"

المزيد

04 سبتمبر 2019

البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ155 ألف ريال في سحوبات "الكنز"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تناقش مع دول الخليج إنشاء "شبكة مشتركة" لتعزيز التعاون في التنافسية ومنع الاحتكار

الاقتصاد - محلي

"الشورى" يحيل مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة إلى مجلس الدولة

عمان - الدولة والشورى

"مسقط 30" يربح 29 نقطة.. و51 مليون ريال زيادة في القيمة السوقية

الاقتصاد - محلي

1.9% ارتفاعا في إنتاج وقود السيّارات: 15% زيادة في "الممتاز" و13% تراجعا بـ"العادي"

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن المحطة التعريفية الثالثة للجولات التعريفية بـ"جوائز عمان للسياحة 2020"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

الطرق في عُمان.. شبكة عملاقة تمد شرايين التنمية إلى كل ربوع السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة