الثلاثاء, 04 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

إقبال واسع للاستفادة من ميزة "مررها وبس" في بطاقات بنك مسقط

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:32 م بتوقيت مسقط

إقبال واسع للاستفادة من ميزة "مررها وبس" في بطاقات بنك مسقط

مسقط - الرؤية

تَحْظَى بطاقات بنك مسقط المدعَّمة بخاصية "مررها وبس" بإقبال واسع من جانب الزبائن؛ للاستفادة من التسهيلات المصرفية التي توفرها هذه الخاصية؛ حيث تتميَّز هذه البطاقات بالأمان والخصوصية، إلى جانب الدفع دون الحاجة لإدخال رقم سري في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 20 ريالا للمرة الواحدة.

وسيُطلب من الزبون إدخال الرقم السري في حال زادت قيمة المعاملة الواحدة على 20 ريالا، أو زاد عدد المعاملات اليومية عن 10 معاملات؛ حيث تصدر إشارة بذلك؛ وبالتالي يدخل الزبون الرقم السري، علما بأن الحد اليومي الذي يمكن استخدامه مع البطاقات المدعمة بخاصية الدفع عن بُعد 60 ريالا، وفي حال زادت قيمة المعاملات اليومية عن 60 ريالا يطلب من الزبون إدخال الرقم السري، وسيستلم الزبون إشعارات على الهاتف بخصوص كل المعاملات التي يجريها.

ويمكن لحاملي بطاقات بنك مسقط إجراء المعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان وبطاقات مسبقة الدفع. ويسهم استخدام هذه الخاصية في إجراء المعاملات بسرعة وتوفير الوقت، ويعمل بنك مسقط على تحديث جميع نقاط البيع حتى تستقبل خاصية "مررها وبس"؛ حيث يمكن لجميع الزبائن معرفة نقاط البيع التي تستقبل الدفع بهذه الخاصية عن طريق رمز "مررها و بس".

وقال أمجد بن إقبال اللواتي مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط، إنَّ إقبال الزبائن على استخدام البطاقات المدعمة بخاصية "مررها وبس"، يعكس تطور ثقافة الدفع الإلكتروني بالسلطنة ومدى الجهود التي يبذلها بنك مسقط لتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تشجع أفراد المجتمع على استخدام الدفع الإلكتروني في مختلف معاملاتهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 سبتمبر 2019

إقبال واسع على بطاقات بنك مسقط للاستفادة من خاصية "مررها وبس"

المزيد

01 أكتوبر 2019

إقبال واسع على بطاقات "ميثاق" للاستفادة من تسهيلات خاصية "مررها وبس"

المزيد

10 يونيو 2019

بنك مسقط يدشن خاصية "مررها وبس" على بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع

المزيد

24 يونيو 2019

"ميثاق" يدشن خاصية "مررها وبس" على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تناقش مع دول الخليج إنشاء "شبكة مشتركة" لتعزيز التعاون في التنافسية ومنع الاحتكار

الاقتصاد - محلي

"الشورى" يحيل مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة إلى مجلس الدولة

عمان - الدولة والشورى

"مسقط 30" يربح 29 نقطة.. و51 مليون ريال زيادة في القيمة السوقية

الاقتصاد - محلي

1.9% ارتفاعا في إنتاج وقود السيّارات: 15% زيادة في "الممتاز" و13% تراجعا بـ"العادي"

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن المحطة التعريفية الثالثة للجولات التعريفية بـ"جوائز عمان للسياحة 2020"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

الطرق في عُمان.. شبكة عملاقة تمد شرايين التنمية إلى كل ربوع السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة