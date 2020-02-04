إقبال واسع للاستفادة من ميزة "مررها وبس" في بطاقات بنك مسقط

مسقط - الرؤية

تَحْظَى بطاقات بنك مسقط المدعَّمة بخاصية "مررها وبس" بإقبال واسع من جانب الزبائن؛ للاستفادة من التسهيلات المصرفية التي توفرها هذه الخاصية؛ حيث تتميَّز هذه البطاقات بالأمان والخصوصية، إلى جانب الدفع دون الحاجة لإدخال رقم سري في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 20 ريالا للمرة الواحدة.

وسيُطلب من الزبون إدخال الرقم السري في حال زادت قيمة المعاملة الواحدة على 20 ريالا، أو زاد عدد المعاملات اليومية عن 10 معاملات؛ حيث تصدر إشارة بذلك؛ وبالتالي يدخل الزبون الرقم السري، علما بأن الحد اليومي الذي يمكن استخدامه مع البطاقات المدعمة بخاصية الدفع عن بُعد 60 ريالا، وفي حال زادت قيمة المعاملات اليومية عن 60 ريالا يطلب من الزبون إدخال الرقم السري، وسيستلم الزبون إشعارات على الهاتف بخصوص كل المعاملات التي يجريها.

ويمكن لحاملي بطاقات بنك مسقط إجراء المعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان وبطاقات مسبقة الدفع. ويسهم استخدام هذه الخاصية في إجراء المعاملات بسرعة وتوفير الوقت، ويعمل بنك مسقط على تحديث جميع نقاط البيع حتى تستقبل خاصية "مررها وبس"؛ حيث يمكن لجميع الزبائن معرفة نقاط البيع التي تستقبل الدفع بهذه الخاصية عن طريق رمز "مررها و بس".

وقال أمجد بن إقبال اللواتي مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط، إنَّ إقبال الزبائن على استخدام البطاقات المدعمة بخاصية "مررها وبس"، يعكس تطور ثقافة الدفع الإلكتروني بالسلطنة ومدى الجهود التي يبذلها بنك مسقط لتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تشجع أفراد المجتمع على استخدام الدفع الإلكتروني في مختلف معاملاتهم.