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مسير جبلي لموظفي شركات ومؤسسات "الزبير" في قرية "وكان" السياحية

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:32 م بتوقيت مسقط

مسير جبلي لموظفي شركات ومؤسسات "الزبير" في قرية "وكان" السياحية

 

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ إدارة الموارد البشرية في مؤسسة الزبير مسيرًا جبليًّا في قرية "وكان" السياحية بولاية نخل ووادي مستل. وشارك في المسير حوالي 50 موظفا من مختلف شركات ومؤسسات مجموعة الزبير. ويهدف المسير إلى تعزيز القيم المؤسساتية لدى موظفي مجموعة الزبير والشركات التابعة لها وتنميتها وصقلها؛ إضافة إلى تعرف الموظفين على زملائهم من الشركات الأخرى.

وتعدُّ قرية "وكان" بولاية نخل من القرى السياحية التي تتميز بها محافظة جنوب الباطنة؛ نظرا لطقسها المميز؛ حيث تقع على ارتفاع أكثر من 2000 متر على سطح البحر، وتبتعد عن محافظة مسقط بـ150 كم.

ويأتي تنظيم المسير إيمانا من إدارة الموارد البشرية بأهمية إيجاد بيئة عمل إيجابية، وتحفيز الموظفين بجميع شركات ومؤسسات مجموعة الزبير على مزيد من العطاء والتعاون، وتعزيز القيم المؤسساتية وتجويد الأداء الوظيفي؛ من خلال إقامة العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الثقافية الاجتماعية والرياضية والترفيهية لموظفي شركات ومؤسسات مجموعة الزبير، التي من شأنها خلق روح التعاون والإخاء والتعارف بين العاملين وتعزيز القيم المؤسساتية بينهم.

وحول الرحلة، قال محمد الحنظلي نائب مدير المبيعات في شركة مياه الواحة: نشكر إدارة الموارد البشرية على تنظيمها هذا المسير الذي ساعدنا في التعرف على زملائنها في الشركات الأخرى؛ وتعزيز الروابط فيما بيننا والعمل الجماعي.

من جانبه، قال طاهر الوهيبي من مركز التصوير -إحدى شركات مؤسسة الزبير: أفخر بمشاركتي في المسير الجبلي، والتعرُّف على زملاء جدد، واكتساب مهارات جديدة في العمل الجماعي والتعاون بين المشاركين في المسير، كما أتاحت لنا الفعالية التعلم والمثابرة والصبر للوصول إلى أعلى نقطة تجمع في قرية "وكان"، وتعزيز روح التعاون والاحترام المتبادل بين المشاركين.

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