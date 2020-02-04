8 مبادرات تدريبية لتعليم 100 شاب مهارات التطوير الحرفي المتكامل

إبراء - الرؤية

تُنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية 8 مبادرات تأهيلية وتدريبية بمختلف الصناعات الحرفية بمحافظتيْ شمال وجنوب الشرقية؛ وذلك في إطار سعي الهيئة لرفد القطاع الحرفي بطاقات شابة ومؤهلة تُضفِي على القطاع مزيدًا من التطوير والإنماء الحرفي المستدام.

وتسعَى الهيئة العامة للصناعات الحرفية للإسهام في تحقيق مضمون عصري للحرف العُمانية من خلال مواكبة للحرفيين لآليات التأهيل والتدريب عبر البرامج المنفذة بمختلف التجمعات الحرفية في السلطنة.

وتضمَّنتْ البرامج المنفذة في محافظة شمال الشرقية برنامج الفخاريات الذي يتم تنفيذه في ولاية المضيبي على مدى شهرين؛ للتعرُّف على الأدوات والمواد المستخدمة في الحرفة ومعرفة آليات التشكيل والعمل على إنتاج منتجات مُبتكرة تحمل قوالب تشكيلية مميزة وذات استخدام متعدد، إضافة لبرنامج للصناعات الخشبيات، ويتم تنفذه في ولاية إبراء على مدى شهرين، ويستعرض العناصر التدريبية والمهارات المستخدمة في إنتاج المنتجات الخشبية ومعرفة أنواعها وسماتها الفنية.

وتنفِّذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية برنامجًا تأهيليًّا في صناعة السعفيات بولاية بدية، ويستهدف التعرف على أنواع الصناعات السعفية واستخداماتها وإمكانياتها وخواصها التشكيلية، والتعرف على طرق التشكيل المختلفة.

وتشهد محافظة جنوب الشرقية تنفيذ برنامج متخصص في الصناعات الجبسية بولاية جعلان بني بوحسن، ويأتي تنفيذ البرنامج بهدف تأهيل الحرفيين على كيفية التعامل مع المواد الخام، ومعرفة اختيار المناسب منها، وتهيئتها، والاستفادة من تقنيات التوليف الحرفي، إضافة إلى الاطلاع على طرق ومهارات النقش والزخرفة.

ويشتملُ البرنامج على التعامل مع الأدوات المختلفة لإنتاج الحرف المطورة، ومعرفة آليات التشكيل الحرفي بمختلف أنواعه، إلى جانب التدريب على إدارة المشاريع الحرفية، والاطلاع على عناصر التسويق والترويج الحرفي، كما تُنفذ الهيئة في ولاية صور برنامجا للخزفيات للاستفادة من المهارات التدريبية والإنتاجية المصمَّمة خصيصا لتتناسب مع طبيعة صناعة وتشكيل المنتجات الخزفية والتعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة في تشكيل الطينة وطرق الاستخدام وطرق التشكيل الخزفي اليدوية الآلية ونصف الآلية واستخداماتها.

وتنفِّذ الهيئة برنامجًا للنسيج الصوفي في ولاية مصيرة لإلمام المتدربين بالسمات الفنية والجمالية لبعض المنتجات والصناعات النسيجية، وبتقنيات مطورة في صناعة وإنتاج النسيج القطني والصوفي، إلى جانب السعي نحو تعريف الحرفيين بالخيوط النسيجية وكافة أنواعها المستخدمة في النسج وكيفية صناعتها مع التعرف على المهارات اللازمة لحرفة النسيج.

وفي نيابة طيوي بمحافظة جنوب الشرقية، يتم تنفيذ برنامج للخشبيات للتعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة في الصناعات الخشبية وتشكيلها وطرق استخدامها، وعمل تصاميم حرفية معاصرة؛ سواء في شكل المنتج أو تجميله، مع مراعاة أسس وعناصر التصميم الجيد للمنتج الخشبي.