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ندوة علمية حول طب جراحة العظام والمفاصل بمخيم المها ببدية

الثلاثاء 04 فبراير 2020 06:58 م بتوقيت مسقط

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إبراء - علي برياء

نظَّمت الرابطة العمانية لجراحة طب العظام والمفاصل -وبالتعاون مع قسم جراحة العظام بمستشفى إبراء- ندوة علمية حول جراحة العظام، بمُشاركة أطباء جراحة العظام والمفاصل من مختلف مستشفيات السلطنة، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، ومستشفى قوات السلطان المسلحة.

من جانبه، قال الدكتور صالح بن سالم الصوافي إخصائي طب جراحة العظام بمستشفى إبراء رئيس اللجنة المنظمة: إنَّ الندوة تهدف لمعرفة آخر المستجدات الحديثة في مجال طب وجراحة العظام، وتبادل الخبرات العلمية في الجراحة العظام بين الأطباء المتخصصين.

وشملت الندوة مناقشة عدد من الموضوعات العلمية وحالات مرضية في جراحة العظام والمفاصل بالسلطنة، وتضمنت مناقشة 8 أوراق علمية.. تناولت الورقة الأولى كيفية تقييم العجز الطبي في إصابات العضلات والكسور ومفهوم العلل و العجز والإعاقة، وناقشت الورقة الثانية متلازمة نادرة مع وجود انزلاق في أدنى رأس عظمة الفخذ لطفل بمستشفى إبراء، وتحدثت المحاضرة الثالثة عن هشاشة العظام.

وناقش هشام المطري إخصائي علاج طبيعي بمستشفى إبراء، طرق علاج متلازمة غشاء العضلات الرقبي ونالت استحسان الاستشاريين، وكانت الورقة الخامسة عن علاج كسر قاعدة السلامة القدمية الخامسة، وتطرقت الورقة السادسة إلى أساسيات تثبيت عظام الأطفال بتقنية السيخ المرن.

وناقشتْ المحاضرة السابعة آلية اكتشاف معظم الكسور في الحالات الحرجة ومتعددة الإصابات، فيما ناقشت الورقة الأخيرة الكسور والإصابات من جراء التعرض لحوادث الإبل ومضاعفاتها.

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