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بمشاركة 100 مختص من الفئات الطبية

"الخدمات الصحية" تواصل حلقاتها لتوعية العاملين بفيروس كرونا

الثلاثاء 04 فبراير 2020 06:53 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية لمُحافظة مسقط، أمس الثلاثاء، بمقر المديرية بدارسيت حلقة عمل حول فيروس كورونا المستجد بحضور 100 مشارك من الفئات الطبية والطبية المساعدة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة في محافظة مسقط ومن مستشفى القوات المسلحة ومستشفى الشرطة والخدمات الطبية بديوان البلاط السلطاني والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وممثلين عن القطاع الخاص .

حضر افتتاح الحلقة شيخة الغنيمية – المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط بالإنابة – التي القت كلمة أكدت فيها على أهمية الحلقة التي تأتي ضمن الاستعداد للتعامل مع فاشية كورونا المستجد. متمنية في ختامها لجميع المشاركين التوفيق .

قدَّم الحلقة متخصصون في مجال الأمراض المعدية من المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات التي تناولت: التعريف بفيروس كورونا المستجد وأسباب انتشاره والأعراض، وطرق تشخيصه، والوقاية منه .

وناقشت المحاضرات الوضع الوبائي للمرض دوليًا، واستعدادات السلطنة للتعامل مع هذه الفاشية، الخطط الموضوعة، وطرق الاستجابة في مختلف مستويات الرعاية في المؤسسات الصحية وكذلك المدارس، والإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية وآلية الترصد الوبائي، وتدريب العاملين في مطار مسقط الدولي على كيفية وآلية التعامل مع المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس أو مع المسافرين الذين تبدو عليهم أعراض مشابهة .

وتعد الحلقة ضمن سلسلة تعنى بالاستعداد للتعامل مع فاشية فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل مع أي حالة محتملة يتم تسجيلها.

وتمَّ إجلاء مزيد من الأجانب من مدينة ووهان بوسط الصين، وهي بؤرة انتشار المرض وخاضعة للعزل، وظل الآلاف عالقين داخل سفينة سياحية يابانية بعد أن أظهرت الفحوص أن أحد ركابها مصاب بالفيروس.

حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 427 حالة من بينها رجل توفي في الفلبين الأسبوع الماضي بعدما زار ووهان، وقالت السلطات الصينية إن عدد الوفيات الإجمالي بالصين زاد زيادة قياسية بواقع 64 حالة عن اليوم السابق ليصل إلى 425 حالة معظمها في إقليم هونبي وعاصمته ووهان.

وتم تسجيل حالات جديدة في الولايات المتحدة منها مريض في كاليفورنيا أصيب نتيجة الاتصال الوثيق بشخص في نفس المنزل أصيب بالفيروس في الصين.

وهذه ثاني عدوى تنتقل من إنسان لآخر بالولايات المتحدة بعد حالة أخرى شبيهة تم رصدها في إيلينوي الأسبوع الماضي.

وزاد العدد الإجمالي للإصابات بالصين بواقع 3235 حالة ليصل إلى 20438 حالة إصابة، وتوجد على الأقل 151 حالة في 23 بلدا آخر أو منطقة أخرى.

 

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