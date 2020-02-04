الشؤون البلدية بمطرح تناقش مقترح تأسيس شركة أهلية لإدارة الأسواق

مطرح -عيسى القصابي

عقدت لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح، اجتماعها الثاني للفترة الثانية برئاسة سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي، والي مطرح رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.

واستعراض الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومقترح تأسيس شركة أهلية من أبناء الولاية متخصصة في مجال إدارة الأسواق، بالإضافة لمناقشة موضوع أجهزة السلامة المرورية التي تحدد سرعة قائدي المركبات والتي تبنتها لجنة السلامة المرورية.

وناقش الاجتماع رسالة عضو المجلس البلدي سالم بن محمد الغماري حول توقف حافلات المدارس الخاصة أمام المنازل، واضطرارا أصحاب المنازل للوقوف على جانبي الطريق مما يعد مخالفة لقانون المرور، بالإضافة لاستعراض طلب إنارة بعض الأزقة ومداخل ومخارج حارة العرين.