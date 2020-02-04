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توضيح من سفارتنا في بكين حول الطلاب العمانيين في الصين

الثلاثاء 04 فبراير 2020 05:37 م بتوقيت مسقط

توضيح من سفارتنا في بكين حول الطلاب العمانيين في الصين

 

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن سفارة السلطنة في ‏بكين أكدت أغلب جميع الطلاب العمانيين الدارسين في الصين، وأن السفارة على اتصال مع من تبقى منهم لتأمين عودتهم.

الكلمات المفتاحية
#عمان #الصين #كورونا #السلطنة

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