توضيح من سفارتنا في بكين حول الطلاب العمانيين في الصين

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن سفارة السلطنة في ‏بكين أكدت أغلب جميع الطلاب العمانيين الدارسين في الصين، وأن السفارة على اتصال مع من تبقى منهم لتأمين عودتهم.