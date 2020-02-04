توضيح من سفارتنا في بكين حول الطلاب العمانيين في الصين

مسقط - الرؤية
قالت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن سفارة السلطنة في بكين أكدت أغلب جميع الطلاب العمانيين الدارسين في الصين، وأن السفارة على اتصال مع من تبقى منهم لتأمين عودتهم.
الثلاثاء 04 فبراير 2020 05:37 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قالت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن سفارة السلطنة في بكين أكدت أغلب جميع الطلاب العمانيين الدارسين في الصين، وأن السفارة على اتصال مع من تبقى منهم لتأمين عودتهم.
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