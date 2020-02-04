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انضمام دولة جديدة .. 28 دولة في قائمة "الإصابة بكورونا"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 02:27 م بتوقيت مسقط

انضمام دولة جديدة .. 28 دولة في قائمة "الإصابة بكورونا"

 

عواصم - الوكالات

أعلنت بلجيكا اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابات بفيروس "كورونا" بين مواطنيها.

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، إنها سجلت أول إصابة بالفيروس لمواطن بلجيكي كان في مدينة ووهان الصينية.

وأضافت أنها أعادت 9 بلجيكيين من ووهان، وقد خضعوا جميعهم لسلسلة من الاختبارات في مستشفى عسكري في العاصمة بروكسل، وتبين أن واحدا منهم فقط مصاب بالفيروس.

وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول الـ 27 التي سجلت رسميا إصابات إلى جانب الصين:

1- أستراليا (12 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (4 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (8 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (13 إصابات على الأقل)

8- اليابان (20 إصابة على الأقل)

9- مكاو: (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (11 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (10 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (19 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (5 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (8 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (6 إصابات على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)

23- روسيا (إصابتان على الأقل)

24- إسبانيا (إصابة واحدة على الأقل)

25- السويد (إصابة واحدة على الأقل)

26- المملكة المتحدة (إصابتان على الأقل)

-27 بلجيكا

 

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