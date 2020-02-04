جلسة مشاورات سياسية بين السلطنة وفنلندا تناقش تعزيز التعاون

مسقط - العمانية

عقدت أمس بديوان عام وزارة الخارجية جلسة مشاورات سياسية بين السلطنة وجمهورية فنلندا الصديقة، وترأس جانب السلطنة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية فيما ترأس الجانب الفنلندي سعادة كاي ساور وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للسياسات الخارجية والأمنية.

وتمّ خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في إطار العلاقات الطيبة التي تربطهما. وتطرّق الجانبان الى عدد من المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة السفير الشيخ يحيى بن عبدالله آل فنه العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وسعادة السفيرالدكتور الشيخ بدر بن محمد الهنائي رئيس دائرة غرب أوروبا وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وحضرها من الجانب الفنلندي سعادة أنتي ريتوفوري سفير جمهورية فنلندا المعين لدى السلطنة وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوكيل.