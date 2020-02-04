السيد فهد: السلطنة تولي اهتماما خاصا بقطاع الرياضة والشباب لصقل المواهب وتنمية المهارات

◄ مناقشة إنشاء المركز الدولي لتدريب الدراجين العمانيين بدعم من "الاتحاد"

مسقط- العمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس سعادة ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يزور السلطنة حاليًا.

وبعد أن رحب صاحب السُّمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالضيف، أكد أن السلطنة تولي قطاع الرياضة والشباب اهتماما خاصا، إلى جانب كافة الأنشطة التي تؤدي إلى صقل المواهب وتنمية المهارات، معربا سُّموه عن تقدير السلطنة للدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي لدعم التعاون في هذا المجال، وتنظيم البطولات بين المتسابقين من مختلف دول العالم تعزيزا للتواصل بين الشعوب، كما أشار سُّموه إلى أهمية هذه الفعاليات الشبابية والرياضية ومن بينها طواف عُمان الذي أصبح يحظى بالاهتمام الواسع على المستوى العالمي، ويُعد أحد الركائز المهمة في التعريف بالمقومات الطبيعية والحضارية والسياحية لعمان وانفتاحها على العالم الخارجي، وكذلك التعريف بالمنجزات التي تحققت على مر السنين.

وتم خلال المقابلة بحث سبل دعم مجالات التعاون بين السلطنة والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وفي مقدمتها إنشاء المركز الدولي لتدريب الدراجين العمانيين بدعم فني من الاتحاد الدولى للارتقاء بمستوى الرياضيين مما يؤهلهم للمساهمة الفاعلة في المنافسات الدولية.

ومن جانبه، أعرب سعادة ديفيد لابرتينت عن اعتزازه بزيارة السلطنة، وتقدير الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لتعاونه المستمر والإيجابي مع الهيئات الرياضية الدولية، مؤكدا استعداد الاتحاد لدعم عُمان في استضافتها للعديد من المنافسات الدولية، ومقدرا للسلطنة جهودها في الإعداد الجيد لإنجاح طواف عُمان الذي تشارك فيه سنوياً نخبة من أمهر الدراجين العالميين، وأشاد سعادته بأهمية اللقاءات التي يجريها مع معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية والمسؤولين في السلطنة. حضر المقابلة معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، كما حضر المقابلة الدكتور محمد وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وسيف بن سباع الرشيدي رئيس اللجنة العُمانية للدراجات الهوائية.