الشيبانية تستعرض استعدادات السلطنة لاستضافة المنتدى العالمي للعلوم

مسقط- الرؤية

استقبلت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمكتبها صباح أمس البروفيسور السير بيتر جلوكمان رئيس المجلس العالمي للعلوم " ISC"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي الأمين العام لمجلس البحث العلمي.

وناقش اللقاء استضافة السلطنة للمنتدى العالمي للعلوم المقرر إقامته في مسقط في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر المقبل؛ حيث تم التطرق إلى المواضيع التي يستهدفها المنتدى في هذه الدورة بمشاركة دولية واسعة من الجهات المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا. واستعرض رئيس مجلس العلوم العالمي أبرز المحاور التي سيتناولها المنتدى ومن بينها العلوم والاستدامة، وأهمية التطور العلمي في تطوير المجتمعات، وأهمية تعزيز العلوم للنشء عبر المناهج الدراسية والبرامج الإثرائية الأخرى.

وأعربت معالي الدكتورة الوزيرة عن ترحيبها بالتعاون بين الجهات المنظمة للمنتدى ووزارة التربية والتعليم، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم تعزيز العلوم والابتكار لدى طلبة المدارس خاصة والمجتمع بشكل عام. وأبرزت الشيبانية في هذا السياق تنظيم الوزارة لمهرجان عُمان للعلوم الذي استقطب مُشاركات محلية وعالمية رائدة قدمت العلوم بطابع غير نمطي لتسليط الضوء على القضايا العلمية العالمية والمستجدات التقنية في مختلف المجالات.