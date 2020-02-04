النبهاني يستقبل الفريق أول كينيث إف. ماكينزي

مسقط- الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول كينيث إف. ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية والوفد المُرافق له.

ورحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأمريكي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى السلطنة.