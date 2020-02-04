الثلاثاء, 04 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

قائد القيادة الوسطى الأمريكية يشيد بجهود السلطنة في مد جسور التعاون الدولي

بدر بن سعود يستعرض التعاون العسكري القائم مع الولايات المتحدة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 08:49 ص بتوقيت مسقط

بدر بن سعود يستعرض التعاون العسكري القائم مع الولايات المتحدة

مسقط - الرؤية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس الفريق أول كينيث إف. ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية الذي يزور السلطنة حالياً.

وفي بداية اللقاء عبّر قائد القيادة الوسطى الأمريكية عن أصدق تعازيه وجميع منتسبي القيادة الوسطى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- متمنياً لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- التوفيق والنجاح.

عقب ذلك، تم استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها، وبحث عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وأكد تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور البارز الذي تضطلع به السلطنة في مختلف القضايا الإقليمية، مشيداً بالجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر ومد جسور التعاون والصداقة مع مختلف بلدان العالم، كما ثمّن الضيف التعاون العسكري القائم بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة وتعزيز عرى هذا التعاون لما فيه خير البلدين الصديقين.

حضر المُقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، والوفد المرافق للضيف.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يوليو 2018

بدر بن سعود يستعرض مع وزير الدفاع البريطاني التعاون العسكري القائم وتحضيرات "السيف السريع 3"

المزيد

28 نوفمبر 2018

بدر بن سعود يستعرض التعاون القائم مع "الدفاع" الهندية

المزيد

26 سبتمبر 2017

بدر بن سعود يستعرض التعاون العسكري مع قائد القوات البحرية السعودية

المزيد

01 فبراير 2017

بدر بن سعود يستعرض التعاون العسكري مع رئيس الأركان المشتركة اليابانية.. ويودع مسؤولا عسكريا خليجيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد فهد: السلطنة تولي اهتماما خاصا بقطاع الرياضة والشباب لصقل المواهب وتنمية المهارات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"كورونا".. حرب بيولوجية لإضعاف القوى الاقتصادية للتنين الصيني

دولي - أخبار

أعضاء مجلس الشورى: مسيرة السلطان قابوس تاريخ يتردد على مر الزمن

عمان - الدولة والشورى

2.3% تراجعا بالإيرادات المالية العامة للدولة بنهاية نوفمبر.. و1.8% انخفاضا بالإنفاق

الاقتصاد - محلي

الاكتتاب في سندات تنمية حكومية بـ 150 مليون ريال.. الأحد

الاقتصاد - محلي

"الصحة" تطمئن على جاهزية المديريات لمواجهة فاشية "كورونا"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة