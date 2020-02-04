بدر بن سعود يستعرض التعاون العسكري القائم مع الولايات المتحدة

مسقط - الرؤية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس الفريق أول كينيث إف. ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية الذي يزور السلطنة حالياً.

وفي بداية اللقاء عبّر قائد القيادة الوسطى الأمريكية عن أصدق تعازيه وجميع منتسبي القيادة الوسطى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- متمنياً لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- التوفيق والنجاح.

عقب ذلك، تم استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها، وبحث عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وأكد تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور البارز الذي تضطلع به السلطنة في مختلف القضايا الإقليمية، مشيداً بالجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر ومد جسور التعاون والصداقة مع مختلف بلدان العالم، كما ثمّن الضيف التعاون العسكري القائم بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة وتعزيز عرى هذا التعاون لما فيه خير البلدين الصديقين.

حضر المُقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، والوفد المرافق للضيف.