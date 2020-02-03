الموت يغيب صاحبة أكبر مشروع اجتماعي في العالم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

رحلت عن عالمنا ليلى جانا مؤسسة شركة ساماسورس Samasource، التي حاولت طوال حياتها مساعدة الأشخاص في الخروج من دائرة الفقر.

وأعلنت شركتها أنها توفيت بسبب مضاعفات لنوع نادر من سرطان الأنسجة يسمى ساركوما. ووُلدت جانا في مدينة لويستون بولاية نيويورك، وبدأت ساماسورس في عام 2008 في مهمة توظيف المحتاجين. ونجحت جانا في تحقيق هذا الهدف؛ حيث عمل أكثر من 2900 شخص في الشركة في الهند وكينيا وأوغندا. ووفقًا لشبكة سي إن إن، كان أكثر من 50000 شخص قادرين على الخروج من الفقر بمساعدة من الشركة.

وقالت ساماسورس عن جانا في منشور لموقعها على الإنترنت بعد وفاتها "إن التزامها بخلق عالم أفضل لم يسبق له مثيل". وأضاف المنشور "الآثار المترتبة على عملها ستكون محسوسة على مدى أجيال".

وإضافة إلى إطلاق ساماسورس والعمل كرئيس تنفيذي لها، بدأت جانا مسيرتها بإنشاء شركة عضوية للعناية بالبشرة تسمى LXMI، ثم ساماسورس التي تهدف إلى تدريب الأفراد على المهارات الرقمية.

وأضافت ساماسورس في المنشور: "سنفتقد ضحكة ليلى البشوشة وروحها العنيدة وقدرتها على إلهام كل من قابلته لتكون قوة من أجل الخير في العالم". وأضافت "خالص عزائنا مع زوج ليلى تاسيلو، وعائلتها وأصدقائها".