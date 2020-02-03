الإثنين, 03 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

مركز الشوتوكان للكاراتيه ينظم دورة للحكام والمدربين.. الخميس

الإثنين 03 فبراير 2020 10:56 م بتوقيت مسقط

مركز الشوتوكان للكاراتيه ينظم دورة للحكام والمدربين.. الخميس

مسقط- الرؤية

ينظم مركز الشوتوكان للكاراتيه وبالتعاون مع نادي مسقط الرياضي يوم الخميس المقبل دورة للحكام والمدربين على هامش بطولة مركز الشوتوكان الوطنية السادسة للكاراتيه، وذلك بقاعة المحاضرات في نادي الأمل الرياضي.

ويشارك في الدورة الحكام الذين سيديرون منافسات البطولة، وكذلك مدربي الأندية والأكاديميات والمراكز الخاصة المشاركة في البطولة. وتهدف الدورة إلى الاطلاع ومناقشة ومراجعة التغييرات التي طرأت على قانون التحكيم الدولي للكاراتيه WKF؛ حيث سيلقي الحكمان الدوليان يوسف السيابي وهلال العبدلي محاضرة عن التغييرات في قانون الكوميتيه (القتال الحر) والكاتا (القتال الوهمي)، وبعض النقاط التي ينبغي على المدرب أن يركز عليها  مع اللاعبين أثناء منافسات البطولة.

يشار إلى أن بطولة مركز الشوتوكان الوطنية السادسة للكاراتيه ستقام يوم الجمعة المقبل، والتي تعد أول بطولة في السلطنة تطبق التغييرات الجديدة للقانون الصادر في يناير 2020.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 سبتمبر 2015

الشهيبي:4 أندية ومراكز محلية للكاراتيه تحصل على عضوية "الشوتوكان"

المزيد

10 أكتوبر 2016

إنجاز جديد للجنة العمانية للحكام

المزيد

27 أغسطس 2015

"الأولمبية" تستضيف الاجتماع الثالث لـ"المنتخبات والمدربين" باتحاد السباحة

المزيد

12 أغسطس 2017

ورشة للحكام العمانيين استعدادًا لمنافسات البطولة العربية لكرة الطاولة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أعضاء مجلس الشورى: مسيرة السلطان قابوس تاريخ يتردد على مر الزمن

عمان - الدولة والشورى

2.3% تراجعا بالإيرادات المالية العامة للدولة بنهاية نوفمبر.. و1.8% انخفاضا بالإنفاق

الاقتصاد - محلي

"الصحة" تطمئن على جاهزية المديريات لمواجهة فاشية "كورونا"

المحليات - أخبار

أكثر من 220 ألف زائر للبرك المائية في وادي بني خالد خلال 2019

المحليات - أخبار

فتح باب التسجيل في جائزة "القوى العاملة" للابتكار حتى 10 مايو

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة