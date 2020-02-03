مركز الشوتوكان للكاراتيه ينظم دورة للحكام والمدربين.. الخميس

مسقط- الرؤية

ينظم مركز الشوتوكان للكاراتيه وبالتعاون مع نادي مسقط الرياضي يوم الخميس المقبل دورة للحكام والمدربين على هامش بطولة مركز الشوتوكان الوطنية السادسة للكاراتيه، وذلك بقاعة المحاضرات في نادي الأمل الرياضي.

ويشارك في الدورة الحكام الذين سيديرون منافسات البطولة، وكذلك مدربي الأندية والأكاديميات والمراكز الخاصة المشاركة في البطولة. وتهدف الدورة إلى الاطلاع ومناقشة ومراجعة التغييرات التي طرأت على قانون التحكيم الدولي للكاراتيه WKF؛ حيث سيلقي الحكمان الدوليان يوسف السيابي وهلال العبدلي محاضرة عن التغييرات في قانون الكوميتيه (القتال الحر) والكاتا (القتال الوهمي)، وبعض النقاط التي ينبغي على المدرب أن يركز عليها مع اللاعبين أثناء منافسات البطولة.

يشار إلى أن بطولة مركز الشوتوكان الوطنية السادسة للكاراتيه ستقام يوم الجمعة المقبل، والتي تعد أول بطولة في السلطنة تطبق التغييرات الجديدة للقانون الصادر في يناير 2020.