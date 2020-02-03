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انطلاق بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم 2020

الإثنين 03 فبراير 2020 08:27 م بتوقيت مسقط

انطلاق بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم 2020

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، مساء الأحد، بطولة شرطة عُمان السلطانية لكرة القدم لهذا العام، والتي يُنظمها اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة 1440 رياضيًّا، يمثلون 45 فريقاً من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة، والتي أقيمت على استاد الشرطة الرياضي بالوطية والملعب الرياضي بوحدة شرطة المهام الخاصة بالسليل، عن فوز فريق قيادة شرطة المهام الخاصة في المباراة الأولى على فريق الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بنتيجة (5/0).

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب مع فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب بنتيجة (2/2)، أما فريق إدارة موسيقى الشرطة، فقد تعادل سلبياً في المباراة الثالثة التي التقى فيها مع فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالدقم.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق على فريق الإدارة العامة للجوازات والإقامة بنتيجة (3/0)، واختتمت مباريات اليوم الأول بتغلب فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية لوى على فريق قيادة شرطة محافظة الوسطى بنتيجة (6/0).

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