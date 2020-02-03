رئيس نادي النصر: غياب الاستقرار الفني سبب تذبذب النتائج.. ونتمنى التتويج بالكأس

الرؤية - وليد الخفيف

أبدَى رئيس نادي النصر الشيخ عامر الشنفري، تطلعه لنيل لقب الكأس الغالية، مؤكدًا جاهزية فريقه لملاقاة العروبة، بعد غد الأربعاء، في إياب دور الثمانية للكأس الغالية، مُعدِّدا أسباب ابتعاد الفريق الأول عن أندية القمة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال الشنفري في حوار لـ"الرؤية": اتخذ مجلس الإدارة قرارات تبدو منطقية في مضمونها لتحقيق أهداف جماهير النصر العريضة، فحاولنا الحفاظ على حالة الاستقرار الفني بعد إنهاء الموسم الماضي في الوصافة؛ لذا جددنا الثقة في المدرب الكرواتي رادان، غير أن نتائجه لم ترضِ الطموح فرحل. وأضاف الشنفري: عوَّلنا بكثير من الآمال على بعض اللاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة لصنع الفارق؛ مثل: عمر المالكي ومحمد خصيب، غير أنهم لم يقدموا المستوى المطلوب، تزامنًا مع عدم قدرة المحترفين على صنع الإضافة الفنية المرجوة، وربما كان رادان سببًا في ذلك لعدم اقتناعه باللاعبين الأفارقة؛ لذا تراجع مستوى بعضهم بشكل واضح تحت قيادته.

وقال رئيس النصر: إنَّ النادي يحظى بالإستقرار المالي والإداري الذي يخول له الإنفاق الآمن على الفريق الأول دون عثرات، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة الذي يترأسه قارب على مضي أربع سنوات من العمل، وأن تغيير الأجهزة الفنية ربما كان السبب المباشر في تذبذب نتائج الفريق تزامنًا مع تراجع غير مبرر لمستوى بعض اللاعبين. وتابع: تعاقدنا مع أكرم حبريش، وقدم الفريق معه أداءً جيدًا ونتائج إيجابية غير أنه اعتذر عن مواصلة العمل نظرًا لارتباطه بجهة عمله، فتعاقدنا مع المدرب المصري أشرف قاسم، ولم نوفق في الخيار؛ فظهر الفريق بشكل غير مرض على مستوى النتائج والأداء في المباريات التي خاضها فتم فسخ التعاقد معه.

وقال الشنفري: إنَّ تعيين البوسني أمير مدربًا للفريق الأول خلفا لقاسم، جاء بسبب معرفته بالفريق فكان مساعدًا لردان، ثم لأكرم حبريش، وأشرف قاسم، وهو حاصل شهادة البرو، وملم بإمكانات اللاعبين، ولضيق الوقت منحناه فرصة قيادة الفريق لعدة مباريات لحين دراسة الأسماء المعروضة على المجلس، غير أنَّ الظروف بعودة أكرم حبريش باتت متاحة بعد موافقة جهة عمله. وأضاف: نعول على أكرم حبريش وجهازه المعاون بآمال عريضة على أمل معانقة الكأس الغالية، وتحسين مركز الفريق في الدوري فأمامنا 10 مباريات، والنصر قادر على الظهور بشكل أفضل، ولقد تعاقدنا مع أحمد إياس مدرب الأحمال ليكون إضافة قوية للجهاز الفني.

واختتم تصريحاته لـ"الرؤية" قائلاً: سنعمل جاهدين على العبور للمربع الذهبي للكأس الغالية، والمضي قدما نحو اللقب، وأثق في قدرة اللاعبين على التألق، ولدي قناعة تامة بإمكانات الجهاز الفني، ونتطلع دومًا لمساندة جماهيرنا المخلصة في المحطات المقبلة.