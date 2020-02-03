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مغامرات وقصص مثيرة في العدد الجديد من مجلة "مرشد"

الإثنين 03 فبراير 2020 08:23 م بتوقيت مسقط

مغامرات وقصص مثيرة في العدد الجديد من مجلة "مرشد"

مسقط - الرؤية

صَدَر العدد الثالث والأربعون من مجلة "مرشد"، مع تغييرات جوهرية في الأبواب والتصميم المختلف، تزامنا مع العام الجديد.

وفي "مغامرات مرشد"، يتم الحديث عن شخصية ابن سينا؛ من خلال رحلة استكشافية شارك فيها مرشد أصدقاءه، وما تعرف عليه من معلومات عن أبو الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا المعروف بـ"ابن سينا"، وهو أول شخص في العالم يكتب عن الطب.

واستحدثت المجلة أبوابا في السنة الجديدة، منها قصص من حياة الرسول. أما سيناريو "جرجور وعصابته" فجاءت الحلقة الأولى منه عن شراهة جرجور وحبه للأكل، فعندما كان جائعا فكر مع عصابته بطريقة تقيهم الجوع، وهي اصطياد الضفادع، ففكرت الضفادع في وضع أقراص تجعلهم يشعرون بالشبع فلا يصطادونها لأيام عديدة، ونجحت حيلة الضفادع في تخلصهم من شراهة جرجور.

ومن الأبواب الجديد أيضا "الرحالة أميرة"، وفي حلقتها الأولى يهديها الجد تذكرة سفر لأي بلد تريد الذهاب إليه، وهنا تقرر أميرة أن تروي لنا مغامراتها خلال رحلتها إلى بلدان العالم، وفي هذا العدد تختار مكانا لا تغيب عنه الشمس، وهي جزيرة العجائب. وفي صفحة مالتيميديا الجديدة، فتتضمن تطبيقات وأخبار عن أحدث الألعاب والإلكترونيات.

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