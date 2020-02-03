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12492 سائحا وزائرا إلى مواقع أرض اللبان

الإثنين 03 فبراير 2020 08:22 م بتوقيت مسقط

12492 سائحا وزائرا إلى مواقع أرض اللبان

صلالة - العمانية

بَلَغ عددُ زوَّار مواقع أرض اللبان بمحافظة ظفار ومتنزه حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية، في شهر يناير الماضي، 12492 سائحا وزائرا؛ وذلك حسب الإحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

وأوضحت الإحصائية أن عدد زوار متنزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان بلغ 4964 زائرا، فيما بلغ عدد زوار متنزه سمهرم الأثري 2854 زائرا، بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة الطبيعية لأشجار اللبان 963 زائرا، وموقع وبار الأثري 3421 زائرا، فيما بلغ عدد زوار حصن سلوت الأثري 290 زائرا.

يُشار إلى أن البليد وسمهرم ووبار ووادي دوكة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، تحت مسمى مواقع أرض اللبان؛ حيث يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بتطوير وتزويد هذه المواقع بالمرافق الخدمية والجمالية؛ بهدف تعزيز السياحة الثقافية والأثرية.

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