مشاركة واسعة في كروية شرطة عمان السلطانية

مسقط – الرؤية

انطلقت مساء أمس بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم لهذا العام، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة (1440) رياضياً يمثلون (45) فريقاً من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

وقد اسفرت نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة والتي أقيمت على استاد الشرطة الرياضي بالوطية والملعب الرياضي بوحدة شرطة المهام الخاصة بالسليل عن فوز فريق قيادة شرطة المهام الخاصة في المباراة الأولى على فريق الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بنتيجة (5/0)، وفي المباراة الثانية تعادل فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب مع فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب بنتيجة (2/2)، أمّا فريق إدارة موسيقى الشرطة فقد تعادل سلبياً في المباراة الثالثة التي التقى فيها مع فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالدقم، وفي المباراة الرابعة فاز فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق على فريق الإدارة العامة للجوازات والإقامة بنتيجة (3/0)، واختتمت مباريات اليوم الأول بتغلب فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية لوى على فريق قيادة شرطة محافظة الوسطى بنتيجة (6/0).