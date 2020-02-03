497 طنَّ إنزالٍ سمكي في سوق الجملة خلال يناير

بركاء – الرؤية

بلغت كميات الإنزال السمكي في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء 497 طنًّا، وتم بيع 413 طنا منها بإجمالي 461593 ريالا، بحسب إحصائيات المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

وتنوّعت الأسماك المعروضة في السوق خلال الشهر الماضي بين الكنعد والهامور والجيذر والكوفر والشعري والأشخلي والصال والصال الكبير والصافي والسهوة والضلعة والطباق والعقام والعندق.

ويقوم المختصون في سوق الجملة المركزي للأسماك بإعداد إحصائيات تفصيلية لحركة السوق ومقارنات لتلك الإحصائيات، بين يومية وشهرية وسنوية.

وقد حقق سوق الجملة المركزي للأسماك أداء جيدا في العام الماضي، حيث تجاوزت كميات الإنزال السمكي 5 آلاف طن وتعدت كميات المبيعات 4 آلاف طن ووصلت قيمة إجمالي المبيعات أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون ريال عماني في تطور تصاعدي لحركة تداولات الأسماك في السوق منذ افتتاحه في مايو 2014. ويساهم السوق في النهوض بمنظومة التسويق السمكي في السلطنة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام.