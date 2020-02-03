"التعدين" تطلع وفدا تشيكيا على فرص الاستثمار في القطاع

مسقط - الرؤية

استقبلت الهيئة العامة للتعدين وفدا من جمهورية التشيك للاطلاع على فرص الاستثمار التعديني في القطاع. وترأس الوفد سعادة إدوارد موريكي نائب وزير الصناعة والتشييد بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، كما ضم الوفد عددًا من المسؤولين بالجمهورية التشيكية وأصحاب الأعمال والمستثمرين، واستقبل الوفد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي رئيس الهيئة العامة للتعدين.

وقدم سعادة البوسعيدي كلمة افتتاحية مرحبا بالوفد التشيكي. قال فيها إنّ التعدين أحد القطاعات المهمة في تنويع مصادر الدخل بفضل ما تمتلكه السلطنة من ثروة معدنية، لذا فإنّ الحكومة الرشيدة أولت القطاع مزيدا من الاهتمام من خلال تأسيس الهيئة. وقدم سعادته نبذة تاريخية للتعدين في السلطنة، وذكر أنّه منذ تأسيس الهيئة في 2014 تمّ منح الأولوية لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية من لوائح وقوانين لتنظيم قطاع التعدين، وتمّ إصدار قانون الثروة المعدنية في بداية عام 2019، ويكفل القانون أمن الاستثمار في قطاع التعدين بالسلطنة، ويتضمن ضوابط ممارسة الأنشطة التعدينية، حيث تولي الهيئة اهتماما كبيرًا بالجوانب البيئة والاجتماعية في القطاع، كما يشجع القانون على وجود دورة تعدينية كاملة بدءا من التنقيب والاستكشاف إلى الاستخراج والتصنيع.

ومن جانبه، أعرب الضيف التشيكي عن شكره وتقديره للاستقبال والمعلومات التي قدمت للوفد، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار وتوضيح القوانين والتشريعات في هذا الجانب، مؤكدا أنّه يرحب بالاطلاع على مزيد من المعلومات حول الاستثمار في عمان.

وقال سعادة نائب الوزير التشيكي: نقدر تاريخ عمان العريق في التعدين، ولجمهورية التشيك كذلك تاريخ عريق في المجال ذاته يعود لما قبل ألف سنة؛ حيث أمر أحد الملوك قديما بتعدين الذهب والفضة، لكن اليوم بالطبع يتم استخراج خامات مختلفة. وأضاف: أعتقد أنّ التشريعات حول المجتمع والبيئة في قطاع التعدين مهمة جدا؛ ومتأكدون بأنّ هنالك عددا من الشركات التشيكية التي ستود الاستثمار في عمان.

وقال سعادة السفير جوراج كودلكا: سعدنا بالتعرّف على الفرص المتاحة في قطاع التعدين بالسلطنة، باعتباره أحد قطاعات تنويع مصادر الدخل، وسنعمل على جلب خبرائنا إلى عمان للاستثمار في هذه الثروة التعدينية. كما تحدث أعضاء الوفد عن رؤيتهم لفرص التعاون، وهم ممثلون لجهات حكومية وشركات حكومية وخاصة، في مجال الجيولوجيا والتعدين والدراسات التعدينية والحلول التكنولوجية وغيرها.

واطلع الوفد على عرضين، الأول تضمّن نبذة حول الاستثمار التعديني بالسلطنة والفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق التعدينية، والدور التي تقوم به الهيئة العامة للتعدين في تطوير القطاع، كما تناول العرض الثاني الدراسات والمسوحات الجيولوجية التي تعمل عليها الهيئة لتعزيز البنية الجيولوجية وتنمية قطاع التعدين.