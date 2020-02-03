"ريادة" تدشن تطبيقا للخدمة الذاتية عبر الهواتف

مسقط – الرؤية

دشنت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" تطبيق الخدمة الذاتية عبر الهواتف الذكية وأجهزة (KIOSK) الموجودة داخل فروع "ريادة" بهدف تعزيز خدمة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أسهل وأسرع، وذلك في إطار السعي نحو دعم رواد الأعمال لإنجاز أعمالهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بسهولة.

وستمكن الخدمة رواد الأعمال من الاستفادة من خدمات "ريادة" المتوفرة في التطبيق وإنهاء الإجراءات اللازمة خلال دقائق معدودة، حيث تم تصميم التطبيق في الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد بأحدث التقنيات المواكبة للتحول الرقمي في السلطنة، وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاج لها رائد العمل.

ويتضمّن تطبيق الخدمة الذاتية عددا من الخدمات الرئيسية التي تقدمها "ريادة" لرواد الأعمال أهمها تسجيل المؤسسة في قاعدة بيانات ريادة وطلب الحصول على بطاقة ريادة الأعمال أو تجديدها، وخدمات طلب مختلف الاستشارات والتعرف والتسجيل على مختلف الورش والبرامج التدريبية المقدمة لرواد الأعمال، إضافة إلى التعرّف على مختلف الفعاليات التي تنظمها "ريادة" لرواد الأعمال مع مكان وتاريخ تنفيذها، إلى جانب الإجابة عن الأسئلة الشائعة والمتكررة.

وتسعى "ريادة" إلى تحويل جميع خدماتها إلكترونيا وتضمينها في التطبيق مما يسهل على رواد الأعمال الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى عناء الحضور للهيئة بما في ذلك التواصل المباشر مع المختصين "بريادة" للحصول على الاستشارات المالية والفنية والإدارية.