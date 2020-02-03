"الزراعة" تستعد لتطبيق نظام شهادة الصحة النباتية الإلكترونية

مسقط – الرؤية

عقد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة بمكتبه أمس اجتماعا مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات (آسياد) لتطبيق نظام شهادة الصحة النباتية الإلكترونية.

وحضر الاجتماع عدد من المختصين بالوزارة والدكتورة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة، وكاريج فيدشوك خبير منظمة الفاو الذي يزور السلطنة حاليا للقيام بمهمة حول تطبيق نظام شهادة الصحة النباتية الإلكترونية.

ويمثل الاجتماع افتتاحا رسميا لمهمة العمل الخاصة بالتدريب على تفعيل وتطبيق شهادة الصحة النباتية الإلكترونية والتي تستمر لثلاثة أيام بالتعاون مع منظمة الفاو وتنظيم مجموعة اللوجستيات (آسياد).

وتقوم الوزارة من خلال دائرة الحجر الزراعي بالإشراف الفني على 12 منفذا محجريا بحريا وجويا وبريا بمختلف المحافظات مجهزة بالإمكانات الفنية والكوادر البشرية، وتطبيق إجراءات الحجر الزراعي بحسب قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية. كما تمّ اعتماد نظام بيان الإلكتروني بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والذي من خلاله يقوم المصدرون والمستوردون بإدخال بيانات الشحنات آليا وهو ما سهل من حركة وانسيابية الصادرات والواردات. وتأمل الوزارة الاستفادة من مشروع شهادة الصحة النباتية الإلكترونية الجاري تطويره من قبل أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتحديث نظام إصدار الشهادات ليكون إلكترونيا.