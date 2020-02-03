بنك نزوى يعزز نظامه الأمني بشهادة "أيزو لأمن المعلومات"

مسقط – الرؤية

حصد بنك نزوى شهادة اعتماد الأيزو ISO 27001:2013 تكليلاً لالتزامه المتواصل بتوفير خدمات مصرفية مميزة واتباع أفضل المُمارسات الأمنية واستخدام أحدث التقنيات الأمنية العصرية في القطاع المالي. ويُبرز هذا الاعتماد نجاح البنك في الوفاء بجميع مستويات الثقة فيما يتعلق بإدارة أمن المعلومات مما جعله البنك الإسلامي الأول والوحيد بالسلطنة الذي يحصل على هذا المعيار الدولي.

واستطاع بنك نزوى تحقيق إعادة اعتماد شهادة الأيزو المعدلة ISO/IEC 27001:2013 لقسمي تقنية المعلومات وأمن المعلومات. وبالإضافة لذلك تميّز البنك في تقديم خدمات ومنتجات وحلول مصرفية تنافسية ومبتكرة في القطاع المصرفي العُماني، وجاء الاعتماد ليظهر التزام وعزم البنك مواصلة تطوير الإجراءات والمعايير الأمنية بما يعزز من ثقة زبائنه بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وقالت آمنة البلوشي، رئيسة قسم أمن المعلومات في بنك نزوى: لقد ساهمت شهادة اعتماد الأيزو ISO 27001 في تمكيننا من بناء نظام ناجح ومميز لإدارة أمن المعلومات وزيادة مستويات حماية وأمن معلومات زبائننا وضمان سريتها وتكاملها في كل الأوقات، كما يؤكد ذلك حرصنا الدائم على الاستثمار في الأفراد وعملياتنا وتقنياتنا من أجل إثراء زبائننا بتجربة مصرفية مثرية وآمنة.

وأضافت: يسهم المنهج الشمولي لمعيار ISO 27001 في تمكين زبائننا من التعرف على مخاطر أمن المعلومات المختلفة ويساهم في تطبيق عناصر تحكم أمنية في غاية الأهمية ضمن ممارسات الأعمال المصرفية اليومية. ويأتي ذلك الإنجاز بمثابة خطوة إضافية في رحلة نمونا وتطورنا وتؤكد التزامنا بتزويد جميع أصحاب المصلحة بحلول مبتكرة ومستدامة.

وتعد شهادة الأيزو ISO 27001 اعتمادا رسميا يؤكد التزام بنك نزوى بتحقيق أعلى مستويات الأمن المعلوماتي ويبرهن على نجاحه في تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات وفقاً للمعايير الدولية. ويحدد المعيار المتطلبات المتعلقة بتطبيق نظام إدارة أمن معلومات موثوق ضمن مخاطر الأعمال الكلية للمؤسسة ومراقبته ومراجعته وتحسينه بشكل دائم.