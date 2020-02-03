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الاكتتاب في سندات تنمية حكومية بـ 150 مليون ريال.. الأحد

الإثنين 03 فبراير 2020 07:07 م بتوقيت مسقط

الاكتتاب في سندات تنمية حكومية بـ 150 مليون ريال.. الأحد

 

مسقط – العمانية

 

طرح البنك المركزي العماني الإصدار رقم 63 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة 150 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي كوبون قدره 25ر5 بالمائة سنويًا.

وقال البنك في بيان إن باب الاكتتاب والتقدم بالعطاءات سيفتح في التاسع من فبراير الجاري وسيغلق في 17 من الشهر ذاته، علمًا أن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

وذكر البيان أن هذه السندات ستصدر الخميس 20 فبراير الجاري التسوية وتستحق السداد في 20 فبراير 2027م، وسيجري دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام في 20 أغسطس و20 فبراير من كل عام حتى استحقاقها في 20 فبراير للعام 2027م.

 

وأشار البيان إلى أنَّ السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية والمؤسسات غير المصرفية والأفراد التي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر إذا رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة أو عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي العماني.

وأوضح البيان أنَّ حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها بيعًا وشراءً بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، علمًا بأنَّ تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ونوَّه البنك المركزي العماني إلى أنَّ رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها.

وأفاد البيان بأنَّ الإصدار رقم 63 من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها بصرف النظر عن جنسياتهم.

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