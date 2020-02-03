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القيمة السوقية ترتفع بأكثر من 30 مليون ريال إلى 18.93 مليار

سوق مسقط يخالف الأسواق العالمية ويصعد إلى 4116 نقطة.. و"الرئيسي" يرتفع لأعلى مستوى في عام

الإثنين 03 فبراير 2020 07:06 م بتوقيت مسقط

سوق مسقط يخالف الأسواق العالمية ويصعد إلى 4116 نقطة.. و"الرئيسي" يرتفع لأعلى مستوى في عام

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

شهدتْ سُوق مسقط للأوراق المالية جلسة تداول مميزة؛ ارتفعت فيها جميع المؤشرات القطاعية، وزاد فيها المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام؛ حيث أغلق عند مستوى 4116 نقطة تقريبا، وكان آخر مستوى قرب الإغلاق الجديد في جلسة 25 مارس 2019.

وجاء هذا الأداء الجيد على الرغم من التأثيرات الواسعة لفيروس كورونا الجديد على البورصات الشرق آسيوية، خاصة بورصة شنجهاي.

وبلغت نسبة زيادة المؤشر الرئيسي 0.56%، واعتمد في الارتفاع بشكل كبير على الزيادة في إغلاق الشركات الصناعية، وبصفة خاصة شركتي الإسمنت، إضافة للارتفاع في إغلاق سهم بنك مسقط. ونظرا للحجم الكبير للقيمة السوقية للأسهم المرتفعة؛ فقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية بأكثر من 30 مليون ريال، ليصل إلى 18.93 مليار ريال تقريبا.

وزادَ مؤشر الصناعة بحوالي 52 نقطة، ووصل إلى 4484 نقطة بنسبة 1.18%، وزاد مؤشر الخدمات بنسبة 0.62% إلى 1955 نقطة، فيما أغلق مؤشر القطاع المالي أفقيًّا ليستقر عند 6534 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.46% إلى 560 نقطة. أما مؤشر العائد الكلي، فقد ارتفع إلى 4389 نقطة بزيادة 24 نقطة.

وبلغتْ قيمة التداولات خلال الجلسة 4.316 مليون ريال، وهو مبلغ مُرتفع نسبيا مقارنة بالمتوسط التي كانت عليه خلال الفترة السابقة، ويزيد بنسبة 35.2% عما كان عليه إجمالي قيمة التداولات في جلسة الأحد. وامتص شراء الأفراد بصفة عامة والاستثمار المؤسسي العماني جزءا من المبيعات، خاصة البيع الأجنبي؛ وبلغت قيمة بيع غير العمانيين 1.035 مليون ريال، فيما كانت قيمة الشراء 743 ألف ريال؛ وبذلك فقد بلغ صافي البيع خلال الجلسة 291 ألف ريال.

ومن بين 52 شركة تم تداولها، ارتفع إغلاق 26، وانخفض إغلاق 12 شركة، وكان على رأس الأسهم المرتفعة سهم أسمنت عمان، التي أعلنت عن طرح مناقصة لإنشاء مصنع أسمنت متكامل بالدقم تحت اسم "الصحوة" بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 طن كلنكر في اليوم. وزاد سعر السهم بقيمة 19 بيسة ليغلق على 0.259 ريال. وتراجع سهم مسقط للتأمين مجددا وبنسبة بلغت 9.9% تقريبا ليغلق عند 0.656 ريال هبوطا من 0.728 ريال في الإغلاق السابق؛ وبذلك يواصل السهم المتداول في السوق الموازية سلسلة تراجع تواكبت مع الإعلان عن نتائج مالية مخيبة للآمال؛ حيث تراجع من أرباح بقيمة نحو 751 ألف ريال في 2018، إلى تكبُّد خسارة بقيمة 864 ألف ريال في 2019.

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