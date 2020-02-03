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حلقة عمل لتدريب مدراء الدوائر

"الصحة" تطمئن على جاهزية المديريات لمواجهة فاشية "كورونا"

الإثنين 03 فبراير 2020 06:42 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظّمت مديريّتا "مراقبة ومكافحة الأمراض" و"العامة للرعاية الصحية الأولية" صباح أمس الإثنين حلقة عمل طارئة للتأكيد على جاهزية واستعداد المديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات للتعامل مع فاشية فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV)، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل الوزارة للشؤون الصحية، بمشاركة مديري دوائر مراقبة ومكافحة الأمراض ومديري دوائر الرعاية الصحية الأولية ومديري دوائر المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظات.

من جانبه أكّد سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل الوزارة للشؤون الصحية، على أهميّة دعم وزارة الصحّة لمختلف المؤسسات الصحية بالأجهزة والمعدات والكوادر التي من شأنها تعزيز قدراتها للتعامل مع أي حالة يتم اكتشافها.

من جانبه أوضح الدكتور سيف بن سالم العبري، مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض في كلمته على أهميّة التعاون والتكاتف بين مديريات الخدمات الصحية والمؤسسات الصحية بمختلف محافظات السلطنة والاطلاع المستمر على كافة الإجراءات الوطنية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد وتوفير الكوادر الطبية وتطبيقها على أرض الواقع لمواجهة هذا الفيروس.

وأكّد العبري تفعيل خطط طوارئ الصحة العامة في جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والعمل على توفير الكواشف المخبرية في مختبرات الصحة العامة والتركيز على رفع مستوى الوعي العام حول المرض. والاهتمام بتفعيل خطط طوارئ الصحة العامة على جميع المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية بما يتضمن التعرف والتعامل مع أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتمحورت المحاضرات المقدمة في حلقة العمل حول الإطار الوطني لخطة الاستعداد وخطة الاستجابة السريعة والجاهزية في نقاط الدخول البرية والبحرية والجوية، كذلك تسليط الضوء على تجارب كل من مطار مسقط الدولي وميناء صحار البحري بالإضافة إلى القطاع الصحي الخاص.

 

  

 

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