الإثنين, 03 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

90 ورقة علمية و200 مختص من داخل السلطنة وخارجها

الخميس.. انطلاق مؤتمر اللغة واللغويات والأدب والترجمة في جامعة السلطان قابوس

الإثنين 03 فبراير 2020 06:35 م بتوقيت مسقط

الخميس.. انطلاق مؤتمر اللغة واللغويات والأدب والترجمة في جامعة السلطان قابوس

 

مسقط – الرؤية

 تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي"استكشاف التقاطعات الثقافية بين اللغة واللغويات والأدب والترجمة" بجامعة السلطان قابوس، الخميس القادم، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام وذلك بقاعة المؤتمرات في الجامعة.

ينظم المؤتمر قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية وتستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير الجاري، وتعرض فيه على مدى ثلاثة أيام أكثر من 90 ورقة علمية يقدمها متخصصون وباحثون من السلطنة ودول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وإسبانيا وبروناي والعديد من الدول، كما يشارك فيه باحثون من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف المؤتمر إلى التركيز على مفهوم ديناميكية الثقافة وتجلياتها في مجالات اللغة واللغويات والأدب والترجمة، وتسليط الضوء على التقاطعات الثقافية بين هذه المجالات الأربعة واستكشاف الآليات التي يمكن من خلالها فهم هذه التقاطعات أو انتقادها أو إعادة فهمها وإعادة بنائها.

يستضيف المؤتمر أربعة من كبار العلماء والباحثين على مستوى العالم في مجالات اللغة واللغويات والأدب والترجمة، وهم: البروفيسور لورانس فينوتي أستاذ الترجمة في جامعة تمبل في الولايات المتحدة الأمريكية، البروفيسور دايفيد دامروش أستاذ الأدب العالمي في جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور أليستر كمنج أستاذ فخري الدراسات اللغوية في جامعة تورونتو في كندا، والبروفيسورة ريم بسيوني أستاذة اللغويات الاجتماعية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، جمهورية مصر العربية.

ويغطي المؤتمر عددًا من المحاور في كل من المجالات الأربعة، ففي مجال اللغة تبرز محاور مثل "قوة اللغة" و"لغة القوة" و"الابتكارات التكنولوجية وأثرها على الأنماط والممارسات الثقافية". وفي مجال اللغويات هناك محاور عديدة منها مثلا ما يتناول "التواصل بين الثقافات" و"التواصل بواسطة الحاسوب" و"اللغة والصراع". أما في مجال الأدب فسيتم تسليط الضوء على عدد من المحاور منها مثلا "التركيبات الاجتماعية للثقافة" و"الآداب الناشئة" و"بناء نماذج للهوية". وفي مجال الترجمة سيناقش المؤتمر عددا من المحاور منها على سبيل المثال، "الهيمنة الثقافية والترجمة" و"الترجمة في الأزمات" و"الترجمة والتكنولوجيا".

يحضر هذا المؤتمر أكثر من 200 مشارك من داخل السلطنة وخارجها وسيستفيد من الأوراق المقدمة فيه أساتذة الكليات والجامعات والمترجمون والباحثون والطلبة وكل من يعمل في مجالات اللغة واللغويات والأدب والترجمة أو له اهتمامات في مجال التواصل بين الثقافات.

ومن المتوقع أن يتم نشر أوراق المؤتمر في كتاب يقوم على تحريره أحد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بالتعاون مع إحدى دور النشر العالمية المرموقة كما حدث في مؤتمرات القسم السابقة حيث نشرت أوراق المؤتمر في كتابين منفصلين الأول مع دار سبرنجر والثاني مع دار دو جرويتر للنشر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 نوفمبر 2016

اختتام المؤتمر الدولي الثالث في اللغة والأدب والترجمة واللغويات

المزيد

02 نوفمبر 2016

100 مشارك بالمؤتمر الدولي الثالث في اللغة والأدب والترجمة

المزيد

21 أبريل 2019

جامعة السلطان قابوس تنظم ملتقى اللغة الإنجليزية والترجمة في نسخته الرابعة

المزيد

20 مايو 2015

افتتاح ملتقى اللغة الإنجليزية والترجمة الثاني بجامعة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أعضاء مجلس الشورى: السلطان قابوس تاريخ يتردد على مر الزمن.. ووضع السلطنة في مكانة تليق بها

عمان - الدولة والشورى

2.3% تراجعا بالإيرادات المالية العامة للدولة بنهاية نوفمبر.. و1.8% انخفاضا بالإنفاق

الاقتصاد - محلي

"الصحة" تطمئن على جاهزية المديريات لمواجهة فاشية "كورونا"

المحليات - أخبار

أكثر من 220 ألف زائر للبرك المائية في وادي بني خالد خلال 2019

المحليات - أخبار

فتح باب التسجيل في جائزة "القوى العاملة" للابتكار حتى 10 مايو

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة