حملة لاستدعاء 196 من شاحنات رام بيك أب وشاسيه كاب

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع شركة ظفار للسيارات- حملة لاستدعاء 196 شاحنة رام بيك أب 1500(DS) طرازات 2009-2017، ورام بيك أب 2500(DJ) طرازات 2010-2017، ورام بيك أب 3500(D2) طرازات 2010-2017، ورام شاسيه كاب (DD) طرازات 2011-2017، ورام شاسية كاب (DF) وزن السيارة الإجمالي 10K طرازات 2016-2017، ورام شاسيه كاب 5500 و4500 (DP) طرازات 2011-2017؛ اعتمادًا على أرقام الشاصي من (1C6RD7FT0CS148994) إلى (3D7TT2CT8BG617009).

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود عطل في مسمار القفل التفاضلي لعمود نقل حركة الكبح، والذي يمكن له إزاحة ناقل الحركة من وضعية التوثق إلى وضعية أخرى دون الضغط على دواسة الفرامل أو دون تشغيل المحرك؛ مما يُؤدي لانقلاب المركبة دون سابق إنذار وإصابة سائق المركبة. وعليه، سوف تقوم الشركة باختبار عمل القفل التفاضلي لعمود نقل حركة الكبح واستبداله إذا لزم الأمر.