"ظفار للسيارات" تحصد مراكز متقدمة في مسابقة "فنيي موبار"

مسقط - الرؤية

أثبتْ مُوظفو شركة ظفار للسيارات -الموزِّع الرسمي لسيارات جيب ودودج وكرايسلر ومركبات رام في السلطنة- تفوقهم وريادتهم في مجال خدمات ما بعد البيع، ليس على المستوى المحلي وحسب، وإنما على مستوى الشرق الأوسط هذه المرة، بالمنافسة مع كافة وكلاء مجموعة فيات كرايسلر في المنطقة.

وحصد اثنان من موظفي الشركة مراكز مرموقة في مسابقة فنيي موبار التي نظمتها المجموعة مؤخراً في دبي، وشارك فيها 300 استشاري صيانة، و640 فني صيانة من مختلف وكلاء المجموعة في الشرق الأوسط. وقد حصل موظفا الشركة على المركز الأول في فئة استشاريي الصيانة، والمركزين الثالث والرابع في فئة الفنيين، وتم تسليم الجوائز بحضور ممثلين عن كافة وكلاء علامات كرايسلر ودودج وجيب ورام وفيات التابعة للمجموعة في الشرق الأوسط. ومثل ظفار للسيارات مارك توملينسون المدير التنفيذي للشركة، إلى جانب مديري الصيانة والتدريب الفني.

ونظَّمت إدارة ظفار للسيارات تجمعا خاصا تقديراً للفائزين كوشيك أتافار فني الصيانة في فرع الشركة في الوطية، ورافي شيتي من فرع المعبيلة، وذلك بحضور كافة العاملين في الشركة في إطار تشجيع أفراد الفريق على تطوير مهاراتهم باستمرار لتحقيق النجاح.

وقال مارك توملينسون: نؤمن في ظفار للسيارات بأهمية خدمات ما بعد البيع؛ كونها المجال الرئيسي لتعزيز رضا وولاء العملاء، فلا يكفي أن نقدم لهم منتجات رائدة عالمية وحسب، وإنما يجب ان نقدم أيضاً أفضل خدمات ما بعد البيع لتعزيز تجربة قيادتهم. ومن هنا، عملنا على تطوير مهارات فريقنا الفني من خلال الاستثمار المستمر في التأهيل والتدريب المكثف، وهذا يتضح من خلال نتائج المسابقة، ونفخر اليوم بكاوشيك ورافي، اللذين حصلا على هذه الجوائز.

وتقدَّم شيمناث نندور مدير التدريب الفني في ظفار للسيارات بالتهنئة للفائزين، وقال: بالنيابة عن إدارة ظفار للسيارات وكافة عملائنا الأعزاء، أتقدم بالتهنئة إلى كل الفائزين في هذا التحدي الإقليمي والذين بذلوا كافة الجهود المطلوبة ليكونوا عند حسن ظن عملائنا.