مفاوضات لاقتراض 105 ملايين دولار لرفع الطاقة الإنتاجية بمصنع نسيج صحار

صحار- الرؤية

بدأ مصنع النسيج بالمنطقة الحرة بصحار الإنتاج قبل الموعد المتوقع، وسجل أرباحًا في الأشهر التسعة الأولى من العمليات التجارية. ويقوم المصنع بإنشاء مشروع لتصنيع غزل القطن بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في منطقة صحار الحرة. وحققت الشركة إيرادات بلغت 24.3 مليون دولار أمريكي وأرباحا بعد الضرائب قدرها 6.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2019.

وتتوافق البيانات المالية مع تقديرات الشركة للسنة المالية 2019-2020، حيث توقعت الشركة تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 65 مليون دولار. وقد وقعت الشركة اتفاقات مبيعات مسبقة مع تجار للأقمشة في جميع أنحاء العالم للسنوات القادمة، وتصل قيمتها إلى 875 مليون دولار أمريكي.

وبدأت الشركة الإنتاج التجاري للوحدة الأولى في ديسمبر 2018 والوحدة الثانية في أكتوبر 2019، ما يشكل 50٪ من إجمالي القدرة الإنتاجية للغزل المتوقع إنتاجه، أي ما يعادل 150 مليون دولار من قيمة المشروع. وتم تمويل ذلك بنسبة دين 70:30 ما يعادل قرضا يبلغ 105 ملايين دولار أمريكي من بنك صحار الدولي و45 مليون دولار أمريكي من أسهم مجموعة شري فالاب بيتي، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، والجيل السعيد (جزء من شركة الثبات القابضة).

ويثبت الأداء القوي في الأشهر التسعة الأولى من العمليات خبرة المؤسسين والقدرات التنفيذية لديهم في مجال تشغيل مشروع الغزل والنسيج في الوقت المُناسب. ويعزز رؤية الشركة كونها تعتمد على الأداء والتوظيف مع التركيز على استخدام الموارد المتاحة بشكل اقتصادي وفعّال. ويستخدم مصنع الغزل والنسيج أفضل الآلات في عملية التصنيع الآلية. كما أن القطن المضغوط الذي يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ويصنع من مادة خام هي القطن العضوي، يتم استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وتركيا. بينما يتم تصدير المنتج النهائي إلى باكستان وبنغلاديش والصين.

وتقترح الشركة إكمال العمل في مشروع صناعة الغزل المتبقي بنسبة 50٪ (بقيمة 150 مليون دولار أمريكي) وطلبت الشركة من بنك صحار الدولي الحصول على قرض بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي.

كما تناقش الشركة مع بنوك محلية أخرى فرص المشاركة في القرض لتحقيق الإغلاق المالي. ويلتزم المؤسسون بتمويل مشروع التوسعة بـ 45 مليون دولار أمريكي. وتتوقع الشركة إكمال مرحلة التوسعة خلال السنة المالية 2020-21، حيث ستكون السنة الأولى من عمليات مشروع غزل القطن بقدرة تشغيلية كاملة.

وتعهد مشروع الغزل والنسيج بالمساهمة في القيمة المحلية في السلطنة عن طريق تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات تصل قيمتها إلى 240 مليون دولار أمريكي كل عام. كما سيوفر فرص عمل لأكثر من 1500 شخص. وعلى إثر المشروع، ستفتتح مؤسسات صغيرة ومتوسطة تستفيد من المشروع مما سؤدي إلى توفير فرص توظيف إضافية. ويشار إلى أن الشركة وظفت أكثر من 1000 امرأة عمانية في المشروع.

وتعد مجموعة شري فالاب بيتي التي تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في مجال الغزل والنسيج واحدة من أكبر الشركات المصنعة لقطن الغزل في الهند. ومصنع النسيج بالمنطقة الحرة بصحار هو وحدة تصنيع جديدة بدأتها مجموعة شري فالاب بيتي بسعة 153،500 آلة تشغيلية، مما يرفع إجمالي طاقة التصنيع للمجموعة إلى 406،000 آلة تشغيلية. ويضم فريق عمل ماهر من العاملين والإدارة، ويركز بشدة على التشغيل الآلي والتكنولوجيا.