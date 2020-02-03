فتح باب التسجيل في جائزة "القوى العاملة" للابتكار حتى 10 مايو

مسقط - الرؤية

دشنت وزارة القوى العاملة النسخة الثانية للعام 2020 من جائزة "القوى العاملة" للابتكار بهدف المساهمة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، سعياً من الوزارة إلى نشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المنافسة بين طلبة الكليات التقنية والمهنية وموظفي الوزارة واستقطاب المجيدين منهم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتشجيعهم على تحويلها إلى واقع ملموس وتُسهِم في التنمية المُستدامة.

وتستهدف الجائزة - التي يستمر التسجيل فيها حتى 10 مايو - طلبة الكليات التقنية والمهنية، حيث يشترط للتسجيل في أحد مجالات الجائزة التسعة أن يكون المشارك طالباً في إحدى الكليات المندرجة تحت مظلة وزارة القوى العاملة، وأن يطلع على حقوق الملكية الفكرية وأن تكون فكرة المشروع/ المنتج غير مكررة، ويسمح للطلاب الاشتراك في أكثر من مجال من مجالات الجائزة، على ألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق المشارك في المشروع عن 4 طلاب.

وفي حالة المشاركة بأكثر من مشروع يجب على الطالب تسجيل كل مشروع بشكل مُنفصل تحت المجال الذي ينتمي إليه المشروع، وعلى المشارك تقديم عرض مرئي لمشروعه من أجل تسهيل عملية التقييم، ويحق للجنة التحكيم استبعاد المشاركات التي لم تستوفِ الضوابط السابقة، وعلى المتسابق /الفريق تقديم كتيب مرفق مع طلب المشاركة في المسابقة يتناول المحاور التالية التي تبين المعايير التي ستطبق في التقييم.

وتشمل الجائزة 9 مجالات هي الصناعي، والسياحي، والتجاري، والتقني، والبيئي، والصحة والسلامة المهنية، والأمن الغذائي، والتصاميم، والمُبادرات المجتمعية.