بالفيديو.. هذه اللعبة تنقل فيروس كورونا

بكين - الوكالات

أطلقت السلطات الصينية تحذيرات من لعبة "ماجونج" التي تشبه الدومينو، وتعد أحد أسباب التجمعات العامة في الصين والتي ينتقل من خلالها فيروس كورونا المستجد القاتل.

وذكر موقع "ستريتس تايمز" أن سلطات الحزب الشيوعي الصيني تشن حربا على لعبة "ماجونج" الشعبية في البلاد، حيث تكشف الشرطة جهودها لمنع التجمعات العامة التي ربما تساعد في نشر الفيروس.

وانتشرت مقاطع فيديو يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية والإنترنت تظهر الشرطة تحمل مطارق وفؤوسا لتحطيم طاولات لعبة الماجونج، ليس فقط في مقاطعة هوبي مركز الفيروس، ولكن أيضا في مقاطعة أنوي المجاورة، وفي مقاطعات أخرى بعيدة مثل يونان في الجنوب الغربي وجانسيو في الشمال الغربي.

وكانت مقاطعة سيتشوان في الجنوب الغربي قد فرضت حظرا على صالات لعبة ماجونج في 28 يناير، وطلبت الشرطة في عاصمتها تشنجدو من الشباب الإبلاغ عن الأماكن التي لعب آباؤهم فيه الجونج، لأن العديد من كبار السن يرفضون على ما يبدو اتباع النصائح الرسمية للبقاء في منازلهم. وفي هيلونجبانج، في أقصى الشمال الشرقي، كان صاحب صالون واحدا من بين عدد ممن تم اعتقالهم بتهمة تحدى الحظر وإبقاء صالونه مفتوحا.

يذكر أن لعبة ماجونج تعتبر لعبة استراتيجية لأربعة لاعبين تستخدم ألواح صغيرة، وتعتبر من أكثر وسائل التسلية شعبية فى الصين لاسيما بين كبار السن.