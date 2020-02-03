الإثنين, 03 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. هذه اللعبة تنقل فيروس كورونا

الإثنين 03 فبراير 2020 03:47 م بتوقيت مسقط

GettyImages-138271926-58b38c305f9b5860461ac3d9
mahjong-china-depression_resize_md
5UKBUZR5ONCIFP4SI2EJ42ONDY

بكين - الوكالات

أطلقت السلطات الصينية تحذيرات من لعبة "ماجونج" التي تشبه الدومينو، وتعد أحد أسباب التجمعات العامة في الصين والتي ينتقل من خلالها فيروس كورونا المستجد القاتل.

وذكر موقع "ستريتس تايمز" أن سلطات الحزب الشيوعي الصيني تشن حربا على لعبة "ماجونج" الشعبية في البلاد، حيث تكشف الشرطة جهودها لمنع التجمعات العامة التي ربما تساعد في نشر الفيروس.

وانتشرت مقاطع فيديو يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية والإنترنت تظهر الشرطة تحمل مطارق وفؤوسا لتحطيم طاولات  لعبة الماجونج، ليس فقط في مقاطعة هوبي مركز الفيروس، ولكن أيضا في مقاطعة أنوي المجاورة، وفي مقاطعات أخرى بعيدة مثل يونان في الجنوب الغربي وجانسيو في الشمال الغربي.

وكانت مقاطعة سيتشوان في الجنوب الغربي قد فرضت حظرا على صالات لعبة ماجونج في 28 يناير، وطلبت الشرطة في عاصمتها تشنجدو من الشباب الإبلاغ عن الأماكن التي لعب آباؤهم فيه الجونج، لأن العديد من كبار السن يرفضون على ما يبدو اتباع النصائح الرسمية للبقاء في منازلهم. وفي هيلونجبانج، في أقصى الشمال الشرقي، كان صاحب صالون واحدا من بين عدد ممن تم اعتقالهم بتهمة تحدى الحظر وإبقاء صالونه مفتوحا.

يذكر أن لعبة ماجونج تعتبر لعبة استراتيجية لأربعة لاعبين تستخدم ألواح صغيرة، وتعتبر من أكثر وسائل التسلية شعبية فى الصين لاسيما بين كبار السن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 فبراير 2020

بالفيديو .. "المسلسل الخارق" تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 27 عاما

المزيد

26 يناير 2020

فيروس كورونا المستجد .. بين الأوهام والحقيقة

المزيد

26 يناير 2020

طوارئ في الصحة استعدادا لمواجهة فيروس كورونا

المزيد

23 يناير 2020

بكين تلغي احتفالات رأس السنة الصينية بسبب فيروس كورونا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

انطلاق الجولات التعريفية بجوائز عُمان للسياحة.. وجنوب الباطنة أولى المحطات

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

البحرية السلطانية العمانية وجامعتا هارفارد وأوكلاند تنظم ورشة القيادة الابتكارية في المجال الصحي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الصحة" تناقش مستجدات الوضع العالمي لـكورونا..وضحايا جدد في الصين

المحليات - أخبار

"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

الاقتصاد - محلي

وزير الصحة يتعرف على جهود الصين لمكافحة "كورونا"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة