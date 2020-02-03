حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

مسقط - الرؤية

نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله حاليا حول وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في السلطنة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم تسجيل أي حالة بالسلطنة حتى الآن، وبأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد ناشري الإشاعات.

‏ودعت الوزارة الجميع للرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة قد تداولوا رسالة تفيد بوجود حالة مصابة بفيروس كورنا في المركز الصحي بالموالح في مسقط.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يتم تسجيل أي حالة بالسلطنة حتى الآن.