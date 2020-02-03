الإثنين, 03 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

بتكلفة 12 مليون ريال.. وبإدارة "راديسون العالمية"

"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

الإثنين 03 فبراير 2020 09:03 ص بتوقيت مسقط

DSC_9721
DSC_9728
DSC_9733
DSC_9739
DSC_9749
DSC_9766
DSC_9784
DSC_9790
DSC_9797
DSC_9803
DSC_9832

-    سعود الطائي: المشروع يرفد القطاع السياحي بخدمات متطورة
-    "الفيحاء" توقع اتفاقيات مع "صحار الدولي" ومجموعة راديسون

الرؤية- فايزة الكلبانية
تصوير/ راشد الكندي
دشنت شركة الفيحاء للتطوير العقاري أمس مشروع راديسون للشقق الفندقية في مرتفعات غلا مقابل منطقة العرفان بتكلفة 12 مليون ريال عماني. ويوفر المشروع الرائد فرصا استثمارية مضمونة وأكثر موثوقية مع مجموعة راديسون العالمية، العلامة الأكثر رقيا في قطاع الضيافة والفندقة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق جراند حياة مسقط لتوقيع اتفاقيات بين شركة الفيحاء وكل من صحار الدولي لتمويل الاستثمار، ومجموعة راديسون العالمية لإدارة المشروع لمدة 25 سنة.
ووقع الاتفاقيات نيابة عن شركة الفيحاء للتطوير الشيخ سعود بن حمد بن عيسى الطائي رئيس مجلس إدارة الشركة مع كل من مجموعة راديسون العالمية والتي مثلها بانوس، ومن جانب صحار الدولي وقعها خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك.
 وقال الشيخ سعود الطائي: في شركة الفيحاء، سعداء بتدشين المشروع الذي يسهم في رفد القطاع العقاري والسياحي بالسلطنة، ويعد أحد أهم المشروعات الفندقية في مسقط، وتعمل الشركة حاليا على عدة مشاريع تطوير عقاري أخرى سيجري الكشف عن تفاصيلها لاحقا.
ومن جانبه عبّر خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي عن سعادته بأن يكون صحار الدولي أول بنك يقدم خدمات تمويل سكني للمستثمرين الراغبين في تملك شقق فندقية في مشروع راديسون، مؤكدا حرص صحار الدولي على تقديم الخدمات التمويلية التي تلبي التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، إلى جانب تطوير الحلول المصرفية الملائمة والمرنة عبر برنامج البيت المميز للحلول الإسكانية المقدمة من صحار الدولي.
كما أعرب بانوس من مجموعة راديسون العالمية عن سعادته بتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع راديسون للشقق الفندقية في مسقط مع شركة الفيحاء للتطوير، مشيرا إلى أنّ راديسون تعمل في أكثر من 420 موقعا في 73 دولة حول العالم، ويعد المشروع الجديد إضافة جيدة إلى محفظتنا الفندقية.
 وأوضح طارق بن محمد الفارسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفيحاء للتطوير أنّ الاتفاقية مع راديسون مدتها 25 عاما وتجدد لفترة إضافية، وتعمل الشركة حاليا على الإعداد لمشروع تطوير سياحي فندقي في الموج ومشروع سياحي آخر في ولاية قريات مع شركاء عالميين بهدف تنشيط الحركة السياحية بالسلطنة.
وقالت هناء الرزيقي مديرة التسويق في شركة الفيحاء للتطوير العقاري إن المشروع يضم شققا فندقية عبارة عن غرفة وصالة وملحقاتها والتسليم يبدأ في الربع الأول من عام 2022. ويتكون المشروع من 9 طوابق تضم 284 وحدة فندقية عصرية، ومجهزة بأحدث المستلزمات الفندقية ومصممة بعناية فائقة، كما يشتمل المشروع على طابق مخصص بالكامل للمحلات والمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات إضافة إلى وجود حوض سباحة بنظام التحكم الحراري، بالإضافة إلى قاعة أفراح وقاعتين للمؤتمرات ونادٍ صحي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 فبراير 2020

"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

المزيد

01 فبراير 2020

"الفيحاء للتطوير العقاري" تدشن "راديسون" للشقق الفندقية.. اليوم

المزيد

19 يناير 2016

الآن.. قسائم هدايا "مسقط جراند مول" مقبولة في ميلينيوم للشقق الفندقية

المزيد

26 ديسمبر 2016

"زوايا للتطوير العقاري" تدشن مشروع "النور" السكني التجاري بمدينة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق الجولات التعريفية بجوائز عُمان للسياحة.. وجنوب الباطنة أولى المحطات

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

البحرية السلطانية العمانية وجامعتا هارفارد وأوكلاند تنظم ورشة القيادة الابتكارية في المجال الصحي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الصحة" تناقش مستجدات الوضع العالمي لـكورونا..وضحايا جدد في الصين

المحليات - أخبار

"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

الاقتصاد - محلي

وزير الصحة يتعرف على جهود الصين لمكافحة "كورونا"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعليق الرحلات الجوية بين السلطنة والصين لأجل غير مسمى

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة