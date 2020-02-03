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استعراض الفعاليات المصاحبة لمعرض مسقط الدولي للكتاب

الإثنين 03 فبراير 2020 08:57 ص بتوقيت مسقط

استعراض الفعاليات المصاحبة لمعرض مسقط الدولي للكتاب

مسقط- العمانية

عقدت اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب اجتماعًا لها مساء أمس برئاسة معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام رئيس اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما توصلت إليه فرق العمل المتمخضة عن اللجنة الرئيسية والتقارير المعدة عن بعض الفعاليات المصاحبة التي سيضمها معرض مسقط الدولي للكتاب والاستفادة من تقييم فعالياته في دورته السابقة. وناقش الاجتماع التحضيرات والاستعدادات للدورة الخامسة والعشرين التي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة من 22 فبراير الجاري إلى 2 من شهر مارس المقبل.

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