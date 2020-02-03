لجنة الزكاة بالعوابي تناقش اعتماد التوزيع النقدي القادم

العوابي- حارث البحري

عقدت لجنة الزكاة بولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة اجتماعا برئاسة رئيس لجنة الزكاة بولاية العوابي الدكتور محمد بن جمعة الخروصي وبحضور الأعضاء.

وأشاد رئيس اللجنة بدور الأعضاء خلال الفترة الماضية من العام المنصرم، مقدما شكره لهم وللمجتمع المحلي على التعاون في كل ما يتعلّق بأعمال اللجنة، وناقش الاجتماع آخر مستجدات إدخال المستحقين في النظام الإلكتروني واعتماد التوزيع النقدي القادم عن طريق النظام كما تمّ خلال الاجتماع الاتفاق على جوانب الخطة التوعوية المقبلة.

ورحّب المجتمعون بالمتطوعين الراغبين في المشاركة في لجان اللجنة وبرامجها المتنوعة. وفي نهاية الاجتماع أبدى الجميع استعدادهم التام في كل ما أنيط بهم من أعمال تخدم لجنة الزكاة بولاية العوابي.