بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني في جامعة ظفار

ظفار - الرؤية

توافد الطلاب بجامعة ظفار لإكمال إجراءات التسجيل للفصل الدراسي الثاني وسط اهتمام ورعاية من الإدارة التي قدمت كافة التسهيلات والإرشادات بدءًا من عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة، ودائرة العلاقات العامة والتعاون الخارجي.

وبدأت الجامعة في وقت مبكر التجهيز لتسجيل الطلاب عن طريق بوابة الجامعة الإلكترونية، كما تمّ تقسيم أيام التسجيل وفقا لعدد الساعات وباشر طلاب الدراسات العليا تسجيلهم بالجامعة سواء عن طريق بوابة الجامعة أو بدائرة القبول والتسجيل بقسم الدراسات العليا.

وتشهد جامعة ظفار تطورات كبيرة وملموسة بمختلف المجالات سواء البشرية أو الأكاديمية أو على مستوى المباني والمرافق من أجل الوصول لجودة تعليم ذات كفاءه قوية وتشجيع الاهتمام بالبحث العلمي لدى الطالب من خلال بيئة أكاديمية باعثة على الإبداع والتميز من حيث المنهج والأساتذة والبيئة التعليمية مقرونة بأداء خريجي الجامعة على كافة الأصعدة والحياة العلمية مما أكسب الجامعة سمعة وبريقا وأصبحت قبلة للتنافس وكذلك الجامعة تعمل على استحداث برامج.