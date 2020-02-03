اجتماع بين التنمية الاجتماعية واليونيسف لحماية الطفل وذوي الإعاقة



مسقط - الرؤية

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسف في مسقط صباح أمس، اجتماع النظام المشترك متعدد القطاعات لإدارة الحالة وحماية الطفل والأطفال ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة بمشاركة كافة القطاعات المعنية كشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة نتائج الرصد التي جرت بعد ستة أشهر من تنفيذ المرحلة التجريبية، لفهم بشكل أفضل نقاط القوة والتحديات القائمة الخاصة بالنظام المشترك متعدد القطاعات لإدارة الحالات وإتاحة الفرصة للأعضاء للتحدث حول أهم التحديات التي تواجههم وكيفية إيجاد الحلول كما سيقوم المجتمعون بتصميم خطة عمل يتم تنفيذها في إطار زمني محدد والاتفاق على الخطوات القادمة المتعلقة بالأتمتة .