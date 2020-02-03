"إعلامية الشورى" تستعرض واقع ومقترحات تطوير "إعلام الطفل"



مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الأحد موضوع دراستها الذي تعكف عليه خلال دور الانعقاد السنوي الحالي حول "واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية"؛ حيث تأتي دراسة اللجنة نظرًا لمحدودية المنتج الإعلامي المقدم للطفل في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 -2020) من الفترة التاسعة برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع إعلام الطفل في السلطنة ومجالاته ودراسة مضمون المواد الإعلامية المقدمة للطفل، إلى جانب التعرف على جهود الجهات الحكومية والخاصة في إنتاج مواد إعلامية متخصصة وملائمة للطفل، وقادرة على تلبية احتياجاته الفكرية والمعرفية والسلوكية، بالإضافة إلى الاطلاع على مدى تركيز تلك المواد على الهوية الوطنية. واستعرضت اللجنة برنامج استضافتها للجهات المعنية للاستماع إلى مرئياتهم ومعرفة أوجه التعاون فيما بينهم بما يسهم في تعزيز إعلام الطفل، ويتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من قدراته الفكرية والإبداعية.