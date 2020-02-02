مذكرة تعاون لإنجاز وتطوير مشروع "شعاع" الرقمي البحثي

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة الخدمة المدنية، أمس، مُذكرة تعاون مع مجلس البحث العلمي؛ لإنجاز وتطوير مشروع المستودع الرقمي البحثي العماني "شعاع"؛ حيث وقع من جانب وزارة الخدمة المدنية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري، ومن جانب مجلس البحث العلمي الدكتور نبهان بن حارث الحراصي رئيس لجنة مشروع المستودع الرقمي البحثي العماني.

وجاءَ توقيع هذه المذكرة رَغبة من الطرفين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما، والاستفادة المتبادلة في مجالات حفظ وتنظيم النتاج الفكري العماني، وهو كل ما يتعلق بما ينتجه الفرد أو المؤسسة من إبداعات فكرية في شتى المجالات الفنية والأدبية والاختراعات والابتكارات والتصاميم، وإتاحته على شبكة الإنترنت للاطلاع والبحث، وسهولة الحصول عليها من قبل المهتمين والباحثين، والتشجيع على الابتكار وتساوي الفرص أمام الجميع. واتفق الطرفان على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتزويد مجلس البحث العلمي بالنتاج العلمي والفكري للوزارة؛ مثل: البحوث والدراسات العلمية والكتب والتقارير والرسائل والمقالات... وغيرها للإتاحة الدائمة وغير الحصرية عن طريق المستودع البحثي العماني بصفة منتظمة ومستمرة، على أن يقوم الطرف الثاني -المتمثل في اللجنة المشتركة بين المجلس وجامعة السلطان قابوس- بالعمل على ضمان جودة البيانات المودعة ومعاينة حقوق الملكية الفكرية وصحة المعلومات والانتقاء الجيد والاستبدال، والسحب عند الضرورة، وتفعيل البرنامج المشغل، وإتاحة الوصول للمعلومات، كما سيقوم الطرف الثاني بالتسويق للمشروع باستخدام أحدث الوسائل في العرض محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وإتاحة المعلومات مجاناً لطالبيها، كما سيعمل على ضمان حقوق الملكية الفكرية الممنوحة لأي من الأطراف المودعة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ضد أي انتهاك.

ومشروع المستودع الرقمي البحثي العماني يعد مشروعاً وطنيًّا غير ربحي، يقوم على التعاون والاستفادة المتبادلة، وينطلق من مبدأ ضرورة تجميع وحفظ النتاج الفكري العماني وإتاحته للاطلاع والبحث العلمي، وهو عبارة عن قاعدة بيانات في موقع موحد أو منصة إلكترونية تضم مجموعة البحوث والدراسات العلمية والكتب المتنوعة والتقارير والمقالات والإحصائيات والمبتكرات والرسائل والأطروحات وأوراق عمل المؤتمرات العمانية التي يقع تجميعها في عمان أو خارجها أو عنها وخارجها، وأعدها باحثون عمانيون وغير عمانيين، إضافة للمواد السمعية والبصرية وكافة الإبداعات الفكرية والأدبية والفنية في مختلف المجالات بغرض الإتاحة الدائمة عبر شبكة الإنترنت، والسماح بالاستخدام مجاناً بعدة طرق مع الاحترام التام لحقوق الملكية الفكرية، للارتقاء بالبحث والابتكار وتساوي الفرص بين الباحثين والكتاب والأدباء؛ مما يشجع على زيادة القراءة والاطلاع والاستشهاد والإنتاج. وتم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس لإنشاء وإدارة مشروع المستودع الرقمي البحثي العماني "شعاع".