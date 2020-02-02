شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من حماة الحق وحراس المبادئ

مسقط – الرؤية

استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة صباح أمس الأحد، دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات الملتحقين بشرطة عُمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية.

وسيخضع الملتحقون لبرنامج تأسيسي يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عُمان السلطانية، ويشمل إلى جانب التدريب العسكري والرياضي المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون إضافة إلى التطبيقات العملية.

من جانبه قال المقدم عبدالحكيم بن سالم السعدي، مدير التوظيف بشرطة عمان السلطانية:"سيتم اليوم التحاق مجموعة جديدة من الشرطة المستجدين والشرطة النسائية المستجدات إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لتلقي العلوم الأمنية والشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية، وقد مرت هذه المجموعة لعدد من إجراءات التقييم لضمان جاهزيتهم لتحمل واجبات ومهام العمل الشرطي سوف تكون هذه المجموعة إضافة لمن سبقوهم من زملائهم في هذا المجال للمشاركة في توفير الخدمات الأمنية والخدمية للمواطنين والمقيمين على هذا الوطن". وعبّر عدد من الملتحقين عن سعادتهم بالالتحاق للعمل في جهاز شرطة عُمان السلطانية، واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن المعطاء، فقال المواطن سالم بن سعيد الرحبي: "أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على إجراءات التوظيف بشرطة عُمان السلطانية وإتاحة الفرصة للعمل كشرطة في هذا الجهاز، وأدعو الله أن يوفقنا لخدمة هذا الوطن العزيز في الأعمال الوطنية النبيلة التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية". وقالت المواطنة شيخة بنت محمود الجابرية: "أنا فخورة اليوم لالتحاقي بجهاز شرطة عُمان السلطانية وسوف أبذل قصارى جهدي من أجل خدمة وطني العزيز في كافة المجالات التي تتطلع إليها شرطة عُمان السلطانية في خدمة المجتمع العماني".