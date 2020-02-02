"الصحة" تناقش مستجدات الوضع العالمي لـكورونا..وضحايا جدد في الصين

مسقط- الرؤية

ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، أمس الأحد، بديوان عام الوزارة الاجتماع الثالث لمُناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة ومديري عموم الخدمات الصحية ومديري المستشفيات بمحافظات السلطنة المختلفة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتم استعراض الوضع العالمي لهذه المرض وتصنيف منظمة الصحة العالمية له كحالة طورائ صحة عامة تثير قلقاً على المستوى الدولي.

وناقش الاجتماع تفعيل خطط طوارئ الصحة العامة في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة والعمل على توفير الكواشف المخبرية في مختبرات الصحة العامة والتركيز على رفع مستوى الوعي العام حول المرض، والاهتمام بتفعيل خطط طوارئ الصحة العامة على جميع المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية بما يتضمن التعرف والتعامل مع أية حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين، الأخذ بالممارسات الصحية السليمة عند العطاس والسعال، كما تهيب بهم عدم الالتفات إلى الشائعات والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع رحلاتها إلى الصين الشعبية اعتبارًا من الأمس، وحتى إشعار آخر، في إجراء تسعى من خلاله إلى مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، كما أعلن الطيران العماني تعليق رحلاته الأربع التي يُسيرها أسبوعيًا إلى مدينة جوانزو الصينية بسبب انتشار الفيروس" كورونا" المستجد.

وإقليميا، أعلنت الخطوط السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة جوانزو (جنوب - شرق الصين)، اعتبارا من مساء أمس ودعت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة الماضية، المواطنين البحرينيين إلى عدم السفر إلى الصين، تجنباً للإصابة بفيروس "كورونا".

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، أمس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، لافتة إلى أنَّ حالته الصحية مُستقرة، ليصبح عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات خمسة مصابين.

وفي الكويت، فرضت السلطات تدابير احترازية في مطاراتها، تمثلت في فحص القادمين من الصين، تحسبًا لوصول حالات مصابة إلى البلاد.

وميدانياً، ووفق بيانات إدارة الصحة الوطنية في الصين، توفي 304 أشخاص في الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا، مع تأكد إصابة 2590 حالة جديدة في الصين يوم السبت، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء انتشاره ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 حالة.

وسجلت حالات إصابة في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة و14 دولة ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين.

وأكد مسؤولون من قطاع الصحة في الولايات المتحدة حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا الجديد وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستوفر مأوى للواصلين من الخارج الذين قد يتطلب الأمر وضعهم في حجر صحي.

ومن المُقرر أن تفتح أسواق المال الصينية أبوابها اليوم الإثنين بعد عطلة رأس السنة القمرية التي طال أمدها بسبب انتشار الفيروس وفقاً لما ذكرته هيئة الرقابة على الأوراق المالية في حديث نشرته صحيفة الشعب اليومية أمس الأحد.

وعالميًا، منعت الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام دخول الأجانب الذين زاروا مؤخرا الصين تعمل دول منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجلاء مواطنيها من ووهان أو بدأت بالفعل في ذلك. قالت شركة أبل إنها ستغلق كل متاجرها ومكاتبها في الصين حتى التاسع من فبراير شباط. وقيدت شركتا وولمارت وإيكيا وغيرهما القيود على السفر والعمليات.علقت خطوط طيران عالمية أو قلصت رحلاتها المباشرة لمدن رئيسية بالصين. طلبت رابطتان لصناعات الترفيه في الصين من الاستديوهات والممثلين وقف أنشطة التصوير.